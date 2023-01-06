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الذهب يصعد ويتجه لمكسب أسبوعي جديد

الذهب يصعد ويتجه لمكسب أسبوعي جديد
6 يناير 2023 11:43

 ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، وربحت أكثر من 4 دولارات متجهة نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.  

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.23% أو ما يعادل 4.26 دولار لتصل إلى 1837.32 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:28 صباحاً بتوقيت الإمارات".

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في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.05% تعادل 0.95 دولار لتصل إلى 1841.55 دولار للأونصة.

  وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.31% إلى 23.49 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 1.35% إلى 1763 دولار، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.06% إلى 1069.15 دولار. 

المصدر: وام
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