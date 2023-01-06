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الاقتصادي

"النقد العربي": 4 تريليونات دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية 2022

مقر صندوق النقد العربي
6 يناير 2023 11:14

أعلن صندوق النقد العربي أن القيمة السوقية للبورصات العربية وصلت إلى أكثر من 4 تريليونات دولار في نهاية العام الماضي 2022.

وأوضح الصندوق، في النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 714.6 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 158.4 مليار دولار.

وبحسب نشرة الصندوق، وصلت القيمة السوقية لبورصة السعودية إلى 2.63 تريليون دولار، وبورصة قطر 167.09 مليار دولار وبورصة الكويت 152.7 مليار دولار، وسوق مسقط 61.6 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 53.6 مليار دولار والبورصة المصرية 38.8 مليار دولار وبورصة البحرين 30.2 مليار دولار. وأشارت إلى أن القيمة السوقية لبورصة عمان 25.4 مليار دولار، وبورصة بيروت 14.4 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.89 مليار دولار، وسوق دمشق 2.06 مليار دولار.

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المصدر: وام
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