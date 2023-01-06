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الاقتصادي

النفط يواصل مكاسبه بفضل تراجع المخزونات الأميركية

النفط يواصل مكاسبه بفضل تراجع المخزونات الأميركية
6 يناير 2023 09:57

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة اليوم الجمعة لتواصل تحقيق مكاسب من الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الوقود في أعقاب العاصفة الشتوية التي اجتاحت الولايات المتحدة في نهاية العام الماضي.

وبحلول الساعة 0203 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا، أو واحدا بالمئة، إلى 79.48 دولار للبرميل، بعدما صعدت 85 سنتا إلى 78.69 دولار عند التسوية أمس الخميس.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 74.47 دولار للبرميل. وكانت قد سجلت ارتفاعا 83 سنتا إلى 73.67 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة.

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المصدر: وكالات
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