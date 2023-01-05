زيادة الطلب على فلل وشقق «السعديات»

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفعت أسعار بيع وتأجير الشقق والفلل السكنية بجزيرة السعديات بمتوسط %5 خلال النصف الثاني من العام الماضي، مقارنة بالنصف الأول من العام ذاته، وسط طلب مرتفع على شراء الوحدات السكنية بالمشاريع الجديدة في الجزيرة.

وسجلت «السعديات» تداولات عقارية بلغت 2.13 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، لتتبوأ الجزيرة المركز الثاني ضمن قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقار في أبوظبي خلال العام الماضي. وأكد مسؤولون ومتعاملون عقاريون لـ«الاتحاد» أن المشاريع الجديدة بالسعديات عززت من الطلب على شراء الوحدات السكنية بالجزيرة، لاسيما في ظل توافر وحدات بأسعار تنافسية وطرق سداد ميسرة. وأطلقت «الدار العقارية» خلال العام 2022، ثلاثة مشاريع جديدة تضيف 1220 شقة وفيلا بجزيرة السعديات.

وأظهرت مؤشرات السوق العقاري في أبوظبي، بمنظومة «داري» الرقمية للخدمات العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ارتفاع أسعار الشقق ذات الغرفة الواحدة بجزيرة السعديات خلال الربع الرابع من العام 2022 إلى 1.576 مليون درهم، مقابل 1.493 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام ذاته، بنمو %5.5، كما ارتفعت الثلاث غرف من 2.65 مليون درهم إلى 2.7 مليون درهم، فيما شهدت أسعار الشقق ذات الغرفتين تراجعاً من 3.57 مليون درهم إلى 3 ملايين درهم.

وعلى صعيد الفلل، ارتفع متوسط أسعار بيع الفلل المؤلفة من 4 غرف %20 من 6.6 مليون درهم إلى 7.8 مليون درهم، كما ارتفعت أسعار الفلل الكبيرة المؤلفة من 7 غرف أو أكثر من 10.5 مليون درهم إلى 12 مليون درهم، بينما تراجعت الفلل ذات الخمس من 8.4 مليون درهم إلى 6.1 مليون درهم.

ارتفاع الإيجارات

فيما يتعلق بأسعار الإيجارات، أظهرت مؤشرات «داري» ارتفاع إيجارات الشقق المؤلفة من غرفة واحدة من 59.5 ألف درهم إلى 66 ألف درهم سنوياً، والغرفتين من 92 ألف درهم إلى 115 ألفاً، فيما تراجعت إيجارات الثلاث غرف من 155 ألف درهم إلى 146 ألف درهم، بينما استقرت إيجارات الاستوديوهات عند 40 ألفاً.

وعلى صعيد الفلل، استقرت إيجارات الفلل ذات الأربع غرف عند مستوى 325 مليون درهم سنوياً، فيما تراجعت الخمس غرف من 420 ألف درهم إلى 330 ألفاً سنوياً على أساس ربع سنوي، بينما سجلت الفلل ذات الست غرف ارتفاعاً من 400 ألف درهم خلال الربع الأول من 2022 إلى 472 ألفاً خلال الربع الأخير من العام ذاته.

وبوجه عام، أظهرت مؤشرات الأسعار بمنظومة «داري» ارتفاع أسعار الشقق بجزيرة السعديات من 113.7 نقطة خلال الربع الثاني من 2022 إلى 117.6 نقطة خلال الربع الثالث من العام ذاته، والفلل من 107.4 إلى 112 نقطة، والأرض من 97.6 إلى 102.4 نقطة.

مشاريع جديدة

وقال رشيد الطوباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بلجرافيا العقارية، إن جزيرة السعديات تشهد نشاطاً ملحوظاً في تداولات العقار بالجزيرة، مع توالي طرح المزيد من المشاريع الجديدة.

وأطلقت «الدار» مؤخراً المرحلة الأولى من مبيعات مشروع «السعديات لاجونز»، والتي توفر 207 فلل بأسعار تبدأ من 6.1 مليون درهم.

وكانت «الدار» قد أطلقت مارس الماضي مشروع «اللوفر أبوظبي ريزيدنسز» ضمن «سعديات غروف»، ويضم 400 شقة، فيما كشفت خلال يونيو الماضي عن إطلاق وحدات سكنية ضمن مشروع «جروف ديستركت» الواقع ضمن «سعديات جروف»، حيث يشمل المخطط الرئيسي للمشروع 612 شقة سكنية.

وأكد الطوباسي جاذبية المشاريع الجديدة بالجزيرة للمشترين، لاسيما في ظل توافر طرق سداد ميسرة ومتنوعة تناسب شرائح واسعة من المشترين، سواء من الأجانب أو المقيمين أو المواطنين.

فرص واعدة

بدورها، أكدت عيدا محمود، صاحبة شركة أريكا لإدارة العقارات، أن السوق العقاري بأبوظبي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على شراء العقارات النوعية، لاسيما من الفلل السكنية، موضحة أن جزيرة السعديات توفر فرصاً واعدة للمشترين والمستثمرين بالسوق العقاري، مع توالي طرح المزيد من مشاريع الفلل والشقق السكنية بالجزيرة بأسعار وعروض تنافسية.

وتصدرت جزيرة السعديات قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل الفاخرة بأبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2022، بحسب التقرير الصادر مؤخراً عن موقعي «بيوت» و«دوبيزل»، والذي أشار إلى ارتفاع متوسط سعر الفلل بالجزيرة بنسبة 4.12% مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، لتسجل 1646 درهماً للقدم المربعة، فيما بلغت نسبة العائد على الاستثمار للفلل 4.59%.

كما حلت جزيرة السعديات في المركز الرابع ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الشقق الفاخرة في أبوظبي، مع تسجيل ارتفاع بأسعار الشراء بنسبة 6.04% بالمقارنة مع الربع الثاني من 2022، ليصل سعر القدم المربعة الواحدة إلى 1741 درهماً، كما بلغت نسبة العائد على الاستثمار في شقق جزيرة السعديات 4.35%.

سوق مبيعات الفلل يسجل أداء استثنائياً خلال 12 شهراً

أكد تقرير صادر مؤخراً عن شركة «استيكو»، المتخصصة في مجال إدارة العقارات، أن سوق مبيعات الفلل سجل أداء استثنائياً خلال الاثني عشر شهراً الماضية، حيث سجلت مجمعات الفلل عالية الجودة، بجزيرتي السعديات وياس، زيادة بنسبة %3 إلى %8 في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، وأكثر من %10 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وبحسب التقرير، ارتفعت أسعار بيع فلل شاطئ السعديات بنسبة %3 على أساس ربع سنوي، و%10 على أساس سنوي، لتسجل الثلاث غرف نحو 5.88 مليون درهم، والأربع غرف 8.25 مليون، والخمس غرف 10.25 مليون درهم، كما ارتفعت الإيجارات بالمشروع بنحو %2 سنوياً، ليتراوح سعر الفيلا ذات الثلاث غرف بين 290 و310 آلاف درهم، والأربع غرف بين 340 و420 ألفاً، والخمس غرف بين 420 و670 ألفاً. كما ارتفعت أسعار مشروع حد السعديات بنسبة %5 على أساس ربع سنوي، و%10 سنوياً، لتسجل الفلل ذات الأربع غرف نحو 8.5 مليون، والخمس غرف 11.5 مليون، كما ارتفعت الإيجارات بالمشروع بنسبة %4 على أساس ربع سنوي، و%10 سنوياً، لتتراوح الأربع غرف بين 350 و450 ألفاً، والخمس غرف بين 390 و710 آلاف درهم سنوياً.

وفيما يتعلق بالشقق، ارتفعت إيجارات الشقق في شاطئ السعديات بنحو %3، ليتراوح إيجار الشقق ذات الغرفة الواحدة بين 70 و80 ألف درهم سنوياً، والغرفتين بين 112 و140 ألفاً، والثلاث غرف بين 150 و165 ألف درهم سنوياً، فيما استقرت أسعار بيع الشقق بين 1150 و1350 درهماً للقدم المربعة، بحسب التقرير.