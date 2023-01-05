تراجع صادرات ألمانيا في نوفمبر

برلين (رويترز)

تراجعت الصادرات الألمانية على غير المتوقع في نوفمبر، إذ استمر الضغط على أكبر اقتصادات أوروبا بفعل ارتفاع التضخم والضبابية في الأسواق، وذلك على الرغم من انحسار أزمات سلسلة التوريد.

وأفادت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي، أمس، بتراجع الصادرات 0.3 بالمئة على أساس شهري.

وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا نمواً 0.2 بالمئة.

جاء الانخفاض في نوفمبر بعد تعديل قراءة أكتوبر بالزيادة إلى نمو 0.8 بالمئة من انخفاض 0.6 بالمئة في القراءة الأولية.

وسجلت الواردات أيضاً انخفاضاً فاق التوقعات بلغ 3.3 بالمئة في نوفمبر، وذلك مقارنة مع متوسط آراء المحللين عند انخفاض 0.5 بالمئة.