سيف السويدي لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في الإشراف والرقابة بالطيران

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن ثبات أداء السلامة للناقلات الوطنية التي تعمل ضمن بيئة تشغيلية ومنظومة إشرافية ورقابية رائدة عالمياً، أسهم في ترسيخ موقعها ضمن أكثر 20 شركة طيران أماناً في العالم.

وأوضح السويدي، في تصريح لـ«الاتحاد» بمناسبة حلول جميع الناقلات الوطنية ضمن قائمة الناقلات العشرين الأكثر أماناً في العالم للعام 2023، وفقاً لتصنيف موقع «إيرلاين ريتينج»، أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة منظومة الطيران المدني في دولة الإمارات التي توفر بيئة تشغيلية، وتطبق منظومة رقابية وإشرافية وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وحققت الناقلات الوطنية الإماراتية الخمس إنجازاً عالمياً استثنائياً في مجال السلامة والأمان، بتبوئها مراكز متقدمة ضمن تصنيف العام 2023 لأكثر 20 شركة طيران أماناً في العالم، الصادر عن موقع «إيرلاين ريتنج» الذي صنف الاتحاد للطيران، في المرتبة الثالثة عالمياً بين 385 شركة طيران حول العالم.

سلامة ومنتجات الطيران

ووفقاً للتقرير السنوي لموقع «إيرلاين ريتنج»، المتخصص بمراجعة سلامة ومنتجات الطيران، حلت الاتحاد للطيران، في المرتبة الثالثة عالمياً، ضمن قائمة الناقلات الجوية العشرين الكبرى، الأكثر أماناً في العالم، تلتها طيران الإمارات في المرتبة السابعة، فيما حلت الناقلات الوطنية الاقتصادية الثلاث (العربية للطيران، فلاي دبي، وويز إير) ضمن قائمة الناقلات (منخفضة التكلفة) العشرين الأكثر أماناً للعام 2023، لتنفرد بذلك دولة الإمارات بوجود 5 شركات من دولة واحدة ضمن قائمة الناقلات التجارية وقائمة الناقلات منخفضة التكلفة، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، وه ي الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة التي لديها 7 شركات ضمن القائمتين.

وأشار المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أن ظهور شركات الطيران الوطنية ضمن قائمة الأكثر أماناً في العالم، بات أمراً مألوفاً، وذلك لثبات أداء السلامة في هذه الناقلات، موضحاً أن التصنيف المذكور يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية: الأول هو سجل الحوادث والوقائع خلال الثلاثين عاماً الماضية، والعامل الثاني يتعلق بالبيئة التشغيلية والتي تتضمن الطقس والتضاريس والمنظومة الإشرافية والرقابية في الدولة والتي تعتبر الدولة من الدول الرائدة في تنفيذها حسب المعايير الدولية، والعامل الثالث هو المتعلق بشركات الطيران من حيث اجتياز عمليات التدقيق وعمر الأسطول وطبيعة الوجهات التي تسير إليها الناقلات رحلاتها.

461 وجهة

يشار إلى أن شبكة وجهات الناقلات الوطنية الخمس لدولة الإمارات ارتفعت خلال العام 2022، لتصل إلى 461 وجهة حول العالم، وذلك بفضل المرونة التشغيلية العالية التي ساهمت في استئناف الرحلات لأكثر من 90% من شبكة وجهات ما قبل الجائحة، تزامناً مع تسارع وتيرة توسع شبكة وجهات الناقلات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات الناقلات الوطنية: «الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران، وويز إير أبوظبي» نجاح الشركات الخمس في تحقيق قفزة كبيرة في الأداء التشغيلي خلال العام 2022 مقارنة مع العام 2021، واقترابها من استعادة مستويات ما قبل الجائحة على صعيد السعة المقعدية للرحلات المجدولة.

وبحسب البيانات التي رصدتها «الاتحاد»، ارتفع عدد وجهات الاتحاد للطيران إلى 67 وجهة على امتداد 45 دولة، حتى أكتوبر من العام الجاري، فيما بلغ عدد وجهات شبكة طيران الإمارات للركاب نحو 140 وجهة، والعربية للطيران من مراكزها الثلاث في دولة الإمارات إلى 110 وجهات، وفلاي دبي إلى 108 وجهات، وويز إير أبوظبي إلى 36 وجهة.

وعكس التوسع القوي في شبكة وجهات الناقلات الوطنية خلال العام 2022، الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة في صناعة النقل الجوي، حيث حلت في المرتبة الأولى إقليمياً والسابعة عشرة عالمياً بين قائمة أكبر أسواق النقل الجوي في العالم، وفقاً لمؤسسة «أو إيه جي» التي أظهرت ارتفاع السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة، خلال 2022، إلى 63.89 مليون مقعد مجدول، مقارنة مع 38.16 مليون مقعد في العام الماضي، بنمو 67.4%.