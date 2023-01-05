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«بايباي» تحصل على ترخيص «المصرف المركزي»

«بايباي» تحصل على ترخيص «المصرف المركزي»
6 يناير 2023 00:36

دبي (الاتحاد)

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منح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي شركة «بايباي» المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية ترخيصاً لإجراء معاملات تسهيلات القيمة المخزنة (SVF) ونظام خدمات الدفع للتجزئة RPS، بعد حصولها في أكتوبر الماضي على الموافقة المبدئية لتكون أول منصة حاصلة على هذا الترخيص في الإمارات، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.
ويتيح الترخيص لـ«بايباي» التي استحوذت عليها شركة «أسترا تك» في أغسطس 2022، تطبيق حلول الدفع المبتكرة لمساعدة العملاء والتجار للاستفادة من الخدمات المالية فائقة السرعة والآمنة، مثل التحويلات المالية الدولية، وحلول الدفع السلسة.

المصرف المركزي
الإمارات
المصرف المركزي الإماراتي
مصرف الإمارات المركزي
التكنولوجيا المالية
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