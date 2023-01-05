2.6 تريليون درهم القيمة السوقية لأكبر 15 شركة وطنية مُدرجة

أبوظبي (وام)

وصلت رسملة أكبر 15 شركة مدرجة في أسواق الأسهم المحلية من حيث القيمة السوقية إلى 2.6 تريليون درهم مع بداية العام 2023.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، استحوذت الـ15 شركة المُدرجة على نحو 80.2% أو ما يعادل 2.598 تريليون درهم من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية والبالغة 3.238 تريليون درهم. وجاءت شركة «العالمية القابضة» في الصدارة بقيمة 896.2 مليار درهم بما يعادل 27.6% من رسملة الأسواق المحلية، ثم أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بقيمة 407 مليار درهم وبحصة 12.5%، ثم «ألفا ظبي القابضة» 270 مليار درهم بحصة 8.3%.

ووصلت القيمة السوقية لشركة «أي آند - اتصالات سابقاً» إلى 199.6 مليار درهم بحصة 6.2%، ثم «بنك أبوظبي الأول» 190 مليار درهم تعادل ما نسبته 5.8%، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 144.5 مليار درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بأكثر من 83 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لشركة «بروج بي ال سي» 80.5 مليار درهم، و«أبوظبي التجاري» 62.8 مليار درهم، و«أدنوك للتوزيع» 56.8 مليار درهم، و«مجموعة ملتيبلاي» 54.4 مليار درهم، و«إعمار العقارية» 52.06 مليار درهم، و«أدنوك للحفر» 50.08 مليار درهم، و«دبي الإسلامي» 40.9 مليار درهم، و«الإمارات الإسلامي» 40.6 مليار درهم. وحققت الأسهم المدرجة 1.2 تريليون درهم مكاسب العام الماضي، لترتفع الرسملة السوقية من 2.038 تريليون درهم في نهاية 2021 وصولاً إلى 3.206 تريليون درهم في نهاية العام 2022، موزعة بواقع 2.624 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 581.9 مليار درهم لسوق دبي المالي.