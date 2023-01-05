«ألفا ظبي» و«مبادلة» تؤسسان مشروعاً بـ 9 مليارات درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ألفا ظبي القابضة وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» عن تأسيس مشروع مشترك للاستثمار في فرص الائتمان الخاص، بما يصل إلى 9 مليارات درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة، والاستفادة من شراكة «مبادلة» الاستراتيجية طويلة الأمد مع شركة أبولو والتي تعد إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم، للاستثمار في فرص الائتمان الخاص عالية الجودة. وبموجب الشراكة، تمتلك «مبادلة» حصة نسبتها 80% من المشروع المشترك الذي يتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً له، بينما تمتلك «ألفا ظبي» نسبة الـ20% المتبقية.

وقال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: «نواصل عن كثب تقييم الفرص الاستثمارية في سوق الائتمان الخاص، وخصوصاً مؤخراً في ظل بيئة الأسواق العالمية الراهنة التي تتسم بالتقلبات المستمرة. نفخر بشراكتنا مع مبادلة وأبولو، اللتين تمتلكان خبرة واسعة في هذا المجال، وسنعمل معاً عبر هذه الشراكة على تلبية الطلب في الأسواق العالمية على خيارات استثمارية بديلة من حلول السيولة والائتمان. استثمارنا في أدوات الائتمان الخاص يعزز من تنوع محفظتنا ويمكننا من تحقيق عوائد مجزية محسوبة المخاطر لمساهمينا».

من جانبه، قال هاني برهوش، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات غير التقليدية في مبادلة: «تمثل هذه الشراكة مع ألفا ظبي خطوة مهمة لنا في وقت تشهد فيه أسواق الائتمان الخاص حول العالم نمواً كبيراً. وبالاستفادة من علاقتنا الوثيقة مع أبولو، إلى جانب الخبرة الاستثمارية والملاءة المالية القوية لكل من مبادلة وألفا ظبي، استطعنا تأسيس منصة قوية تتيح الوصول إلى الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء العالم، وتعزز في الوقت نفسه التكامل على مستوى منظومة الاستثمار الحيوية في أبوظبي».

بدوره، قال كريج فار، الشريك في أبولو، رئيس منصة حلول التمويل في الشركة: «تمثل الظروف الحالية فرصة مثالية لاستثمار رأس المال في أسواق الائتمان الخاص، ويسعدنا مواصلة بناء علاقاتنا الوثيقة مع مبادلة وألفا ظبي، وأن نشكل فريقاً واحداً في وقت تُعد فيه الأسواق الخاصة وجهة ممتازة للاستثمار في ظل التحديات والتقلبات المستمرة التي تشهدها الأسواق العامة».

ويواصل الاستثمار في مجال الائتمان الخاص اكتساب زخمٍ متنامٍ على المستوى الإقليمي، ويُعتبر وسيلة لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين نظراً لكونه يوفر حماية فعالة من تقلبات الأسعار أو مخاطر السوق. ويكتسب الاستثمار في هذا المجال أهمية خاصة في ظل البيئة التشغيلية العامة الحالية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط الناجمة عن ارتفاع التضخم. وتتمتع الاستثمارات في مجال الائتمان الخاص بمكانة جيدة تتيح لها تحقيق أداء جيد عبر دورات السوق.