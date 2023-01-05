2.8 مليار درهم تداولات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التداولات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 2.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 516 مبايعة بقيمة 1.73 مليار درهم، منها 61 مبايعة للأراضي بقيمة 235.09 مليون درهم، و455 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.5 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 119 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 83 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 596.74 مليون درهم، منها 8 رهون أراض بقيمة 59.1 مليون درهم، و63 رهن فلل وشقق بقيمة 537.64 مليون درهم.

أما الهبات، فسجلت 26 هبة بقيمة 503.85 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 175 مليون درهم.