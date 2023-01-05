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الاقتصادي

خطاب المركزي الأميركي المتشدد يخفق في دعم الدولار

الدولار
5 يناير 2023 09:44

واجه الدولار صعوبة في الارتفاع اليوم الخميس على الرغم من أن صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أكدوا مجددا التزامهم بمحاربة التضخم، فيما قفز الدولار الأسترالي بعدما خففت الصين القيود على واردات الفحم من أستراليا.


وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر، والذي صدر الليلة الماضية، أن المسؤولين اتفقوا على أن المركزي الأمريكي يجب أن يبطئ وتيرة الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة، لكنهم لا يزالون يركزون على كبح التضخم ويساورهم القلق من أي "تصور خاطئ" في الأسواق المالية بانحسار التزامهم بذلك.
ولكن هذا أخفق في إعطاء دفعة للعملة الأمريكية، التي تراجعت 1.4 بالمئة مقابل الدولار الكندي خلال الليل.


وفي أحدث تداول، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2062 دولار، بعد ارتفاعه 0.76 بالمئة مقابل العملة الأميركية في الجلسة السابقة. وارتفع اليورو 0.19 بالمئة إلى 1.0624 دولار، عقب مكاسب تجاوزت 0.5 بالمئة خلال الليل.

وفي مقابل سلة من العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14 بالمئة إلى 104.06 بعد أن انخفض 0.5 بالمئة أمس الأربعاء.

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المصدر: وكالات
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