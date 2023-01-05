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الذهب يرتفع مع هبوط الدولار

سبائك من الذهب
5 يناير 2023 08:43

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بدعم من ضعف الدولار، في حين استعد المتعاملون في السوق لبيانات عن الوظائف الأميركية قد تؤثر على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وبحلول الساعة 0302 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1856.11 دولار للأونصة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.1 بالمئة إلى 1861.20 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.74 دولار، بينما زاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1080.88 دولار وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1793.38 دولار. 

المصدر: وكالات
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