مسح: ارتفاع إنتاج أوبك من النفط في ديسمبر

خلص مسح لرويترز اليوم إلى أن إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع في ديسمبر بفضل تعافي الإمدادات النيجيرية وذلك رغم اتفاق تحالف أوبك بلس الأوسع نطاقاً على خفض الإنتاج لدعم السوق.
وأشار المسح إلى أن منظمة أوبك ضخت 29 مليون برميل يومياً الشهر الماضي بزيادة قدرها 120 ألف برميل يومياً عن نوفمبر. وسجل إنتاج أوبك في سبتمبر أعلى مستوى له منذ 2020.
وتعاني نيجيريا منذ شهور من سرقة الخام وانعدام الأمن في منطقتها المنتجة للنفط مما أضر بالإنتاج. وقالت مصادر في المسح إن العديد من تدفقات النفط الخام النيجيري أنتجت كميات أكثر في ديسمبر مع إشارة بعض الشركات إلى تحسن الوضع الأمني.
وعززت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك بلس، الإنتاج في معظم فترات عام 2022 مع تعافي الطلب. وفي ظل تراجع أسعار النفط في نوفمبر، قامت المجموعة بأكبر تخفيض للكميات منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19 في عام 2020.
ودعا قرار المنظمة الصادر في نوفمبر إلى تخفيض إنتاج أوبك بلس بمقدار مليوني برميل يومياً من بينها نحو 1.27 مليون برميل يومياً كان من المفترض أن تخفضها الدول العشر المشاركة في أوبك. وطٌبقت نفس الكميات المستهدفة في ديسمبر.
وجاء في المسح أنه مع انتعاش الإنتاج النيجيري في ديسمبر، تراجع بشكل طفيف الامتثال للتخفيضات المتعهد بها بموجب الاتفاقية إلى 161 بالمئة من 163 بالمئة في نوفمبر.
ولا يزال إنتاج الكميات المستهدفة أقل من المطلوب لأن العديد من الدول المنتجة، لا سيما نيجيريا وأنجولا، تفتقر إلى القدرة على الضخ بالمستويات المتفق عليها.
وأفاد المسح أن أعضاء أوبك العشرة المطلوب منهم خفض الإنتاج يضخون 780 ألف برميل يومياً دون المستوى المستهدف للمنظمة في ديسمبر.
وبلغ النقص في نوفمبر 800 ألف برميل يومياً. وتهدف رويترز في هذا المسح إلى تتبع الإمدادات للسوق استناداً إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات رفينيتيف أيكون والمعلومات الواردة على مواقع تتبع الناقلات مثل بترو-لوجيستيكس وكذلك المعلومات الواردة من مصادر في شركات النفط وأوبك ومن مستشارين.