29 % نمو السعة المقعدية لشركات الطيران بالإمارات

قطاع الطيران الإماراتي يقترب من استعادة مستويات ذروة ما قبل
4 يناير 2023 20:26
مصطفى عبد العظيم (دبي) واصلت السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات دولة الإمارات، ارتفاعها القوي، لتسجل مع بداية العام 2023 نمواً في الأسبوع الأول من شهر يناير بنسبة 29%، مقارنة بالأسبوع ذاته من العام الماضي 2022، وفقاً للبيانات الأسبوعية لمؤسسة أو إيه حي.
وأفادت المؤسسة، المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، تشغّل نحو 1.46 مليون مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال الأسبوع، الذي بدأ في 2 يناير الجاري، مقابل 1.13 مليون مقعد في الأسبوع الأول من عام 2022، وبزيادة بلغت 13 ألف مقعد عن الأسبوع الأخير من عام 2022.
وعكست بيانات المؤسسة الدولية، نجاح قطاع الطيران في دولة الإمارات في استعادة نحو 96.2% من السعة المقعدية المجدولة خلال الأسبوع الذي بدأ 2 يناير 2023، مقارنة مع الفترة نفسها من مستويات ما قبل الجائحة في أسبوع الذي بدأ من يناير 2020، الأمر الذي يؤكد اقتراب قطاع الطيران بالدولة من استعادة مستويات ذروة ما قبل الجائحة.
معدلات نمو قوية
ووفقاً للبيانات جاءت دولة الإمارات في المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث النمو في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات في مطاراتها الدولية (عدد المقاعد)، وهي القائمة التي تصدرتها الولايات المتحدة والصين والهند.
وأظهرت بيانات «أو إيه جي» أن مطارات الدولة سجلت معدلات نمو قوية ومتواصلة في قدراتها خلال العام الجاري مقارنة بمستويات العام الماضي، مع استئناف المزيد من شركات الطيران لرحلاتها، وافتتاح وجهات جديدة، فضلاً عن تشغيل رحلات إضافية لمختلف الأسواق الدولية.
أكبر 20 شركة طيران
ووفقاً لبيانات «أو إيه جي» ستشغل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط نحو 4.7 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة نمو تصل إلى 1.4%، مقارنة بالأسبوع الماضي، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على أكثر من 30% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة ككل، فيما جاءت طيران الإمارات في المرتبة الـ 13 عالمياً بين قائمة أكبر 20 شركة طيران في العالم وفقاً للسعة المقعدية المتوفرة لديها خلال الأسبوع الجاري بإجمالي 1.23 مليون مقعد، وبارتفاع نسبته 35.2% عن الأسبوع ذاته من العام 2022.