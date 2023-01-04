«الفجيرة الوطني» يعزز حماية بطاقات العملاء من الاحتيال

الفجيرة (الاتحاد) - أطلق بنك الفجيرة الوطني ميزة أمنية جديدة لتعزيز حماية بطاقات الائتمان والخصم الصادرة عن البنك من أي محاولة احتيال عبر الإنترنت. وقال البنك في بيان: تعتمد التقنية الجديدة على آلية إصدار رمز تحقق عبر تطبيق الهاتف المتحرك (CVVkey)، والذي يتغير بشكل مستمر، بدلاً عن الرمز المعتمد حالياً في مختلف المعاملات المصرفية والموجود على ظهر البطاقة. وأشار بنك الفجيرة الوطني إلى أن هذه التقنية تلعب دوراً رئيسياً في دعم جهوده لتعزيز أنظمة الأمن السيبراني في جميع عملياته، والحفاظ على العملاء من أية مخاطر احتيال أو تهديدات عبر الإنترنت. وأوضح البنك أن التحليلات تشير إلى أن أكثر من 90% من عمليات الاحتيال التي تستهدف بطاقات الدفع تتم عبر الإنترنت، كما تحدث عادة سرقة معلومات البطاقة بالقرب من أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى أنه في أكثر من 90% من الحالات، يتم استخدام بطاقات الائتمان والخصم المسروقة، لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، كونها لا تحتاج إلى إدخال الرقم السري للبطاقة. وقال: إن عمليات الاحتيال قد تؤثر أيضاً على العملاء الذين لا يستخدمون بطاقاتهم عبر الإنترنت أبداً، لذا فإن مفاتيح الأمان (CVVkey) تواجه هذه الثغرة الأمنية من خلال استبدال رمز CVV المكون من ثلاثة أرقام، والموجود على ظهر البطاقة، برمز CVV المتغير باستمرار، ويمكن الوصول إليه بسهولة من خلال تطبيق CVVkey على الهاتف. وأوضح: يُنشئ تطبيق (CVVkey) رمز أمان فريد كل عدة ساعات، حيث يتكون من ثلاثة أرقام لكل بطاقة مشمولة بالخدمة، وعند طلب رمز التحقق المكون من ثلاثة أرقام على ظهر البطاقة أثناء عمليات الشراء عبر الإنترنت وغيرها، يقوم صاحب البطاقة بإدخال الرمز الجديد الصادر عن التطبيق الموجود على هاتفه بكل سهولة، ما يعني رفض عمليات الشراء عبر الإنترنت غير المصرح بها في حال تمت سرقة البطاقة أو إساءة استخدامها، وذلك بفضل رمز التحقق المتغير باستمرار. وأشار إلى أن التحول لاستخدام رمز التحقق المتغير (CVVkey) لا يؤثر على المدفوعات المتكررة، مثل الاشتراكات التي تعتمد بيانات البطاقة ضمن ملف العميل، حيث يستمر قبول المدفوعات الموجودة مسبقاً، والمصادقة على أية مدفوعات متكررة جديدة باستخدام رمز (CVV) المتغيّر عند إعدادها، ليتم بعدها تسديد الدفعات بسلاسة.