«دناتا» تبدأ بناء مرفق شحن في أربيل بـ 14 مليون دولار

دبي (الاتحاد) - بدأت دناتا، العمليات الإنشائية لمرفقها الجديد للشحن في مطار أربيل الدولي بكردستان العراق، البالغة مساحته 20 ألف متر مربع، والذي سيوسع عملياتها بصورة كبيرة في المطار.

ويمثل هذا المرفق استثماراً بقيمة 14 مليون دولار ويوفر 50 وظيفة إضافية ومباشرة مع دناتا في العراق. وقام جعفر داود، نائب رئيس أول دناتا لعمليات المطار في الإمارات والعراق، بوضع حجر الأساس لمرفق الشحن الجديد المقرر افتتاحه في سبتمبر 2024.

وقال: «نحن ملتزمون نحو صناعة الطيران في العراق، ونواصل الاستثمار في عملياتنا للمساهمة في تطوير أربيل كمركز شحن إقليمي. ويسعدنا توسيع عملياتنا استجابة للطلب المتنامي على خدمات الشحن الموثوقة والآمنة في أربيل. وتتضمن منشأتنا الجديدة أحدث التقنيات وأحدث مبادرات الحد من الكربون في التصميم والتشغيل، ما يضمن أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والبيئية لعملائنا».

وتبلغ الطاقة التشغيلية لمرفق الشحن الجديد 100 ألف طن سنوياً من البضائع، بما في ذلك المواد سريعة العطب والأدوية والسلع الخطرة. كما ستعتمد دناتا رقمنة العمليات وتعظيم الكفاءة عبر عمليات الشحن في العراق بتطبيق نظامها المبتكر OneCargo داخل المنشأة.

وسوف تجهز دناتا المنشأة بأحدث التقنيات، بما في ذلك العزل الحراري لتقليل التأثير البيئي للمبنى من خلال الحفاظ على انبعاثات منخفضة من ثاني أكسيد الكربون وضبط تكاليف التشغيل. وتشمل المزايا الإضافية المستدامة بيئياً نظام تجميع المياه، الذي يعيد تدوير المياه المكثفة، وإضاءة شمسية منخفضة الطاقة، وأسطول كامل من الرافعات الشوكية الكهربائية.

وتأتي مباشرة الأعمال الإنشائية في مرفق دناتا الجديد في أعقاب افتتاح مرفق جديد ومتطور لسلسلة الشحن المبرد ومنشأة لصيانة الحافلات في عام 2022 في أربيل، حيث تقدم دناتا حالياً خدمات المناولة الأرضية والشحن لأكثر من 25 ناقلة جوية بفريق يضم أكثر من 400 متخصص في مجال الطيران. واستثمرت دناتا خلال الأعوام الماضية في إنشاء مرافق شحن جديدة في لندن ومانشستر (المملكة المتحدة) ولاهور (باكستان)، وإضافة مرافق وطاقة شحن في كل من بروكسل (بلجيكا)، وسيدني (أستراليا)، وتورنتو (كندا).

وفي يناير 2022 أعلنت دناتا عن استثمار 200 مليون دولار أميركي في مركز «دناتا كارغو سيتي أمستردام» بهولندا، الذي يعد واحداً من أكبر وأحدث مراكز الشحن المؤتمت بالكامل في العالم. وتقدم دناتا خدمات المناولة الأرضية والشحن والتموين والبيع بالتجزئة في أكثر من 120 مطاراً في 19 دولة.