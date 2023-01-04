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هبوط الجنيه المصري مقابل الدولار
أوراق مصرفية من الجنيه المصري
4 يناير 2023 13:56
أظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه المصري إلى 25.20 للدولار اليوم الأربعاء مسجلاً أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر.
وكان يجري تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار.
وأعلن بنك مصر في بيان في وقت سابق اليوم الأربعاء عن طرح شهادة ادخار بعائد 25 بالمئة سنويا في خطوة غالبا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة.
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