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الذهب يواصل التحليق لأعلى مستوياته منذ يونيو

الذهب
4 يناير 2023 09:11

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، وربحت أكثر من 6 دولارات لتواصل صعودها نحو أعلى مستوياتها منذ يونيو الماضي.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.34% أو ما يعادل 6.32 دولار لتصل إلى 1845.91 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "08:40 صباحاً بتوقيت الإمارات".

في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.31% تعادل 5.75 دولارا لتصل إلى 1851.85 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.17% إلى 24.27 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.44% إلى 1102.4 دولار، وارتفع البلاديوم 2.08% إلى 1742.28 دولار. 

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المصدر: وام
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