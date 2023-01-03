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%49 حصة المستثمرين الأجانب في «سوق دبي»

سوق دبي المالي
4 يناير 2023 00:46

دبي (وام)

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تبلغ حصة المستثمرين الأجانب من إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي 48.6% خلال عام 2022، كما وصلت نسبة ملكيتهم من إجمالي القيمة السوقية إلى 19.1%، حسب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي. جاء ذلك في بيان بمناسبة تنظيم سوق دبي المالي لأول مؤتمراته السنوية للمستثمرين العالميين خلال عام 2023، بهدف توطيد الصلات بين الشركات المُصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت في أسواق رأس المال بدبي والمؤسسات الاستثمارية العالمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. ويُعقد المؤتمر في مدينة نيويورك خلال الفترة من 12 إلى 13 يناير الجاري بالتعاون مع بنك أوف أميركا.   
وقال حامد علي: «هناك اهتمام ملحوظ من المؤسسات العالمية بأسواقنا يُقابله تحرك حثيث من الشركات المُدرجة لإزالة القيود على الملكية الأجنبية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك إقدام مجموعة من الشركات الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي مؤخراً على السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، ومنها «إعمار العقارية»، «تبريد»، و»أمانات»».

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