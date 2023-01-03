«دوكاب» تزود مشروع «خليج السويس 2» بمصر بحلول الطاقة المتكاملة

دبي (وام)

أعلنت مجموعة دوكاب، تزويدها حلول الطاقة المتكاملة لمشروع خليج السويس 2 بجمهورية مصر العربية، بالشراكة مع مجموعة «فيستاس» الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول طاقة الرياح، تعزيزاً للشراكة الإماراتية المصرية في القطاع الصناعي. وتزود دوكاب المشروع الذي يُعد واحداً من أكبر محطات طاقة الرياح المطورة من قبل القطاع الخاص في مصر، بـ633 كيلومتراً من الكابلات ذات الجهد المنخفض والمتوسط لـ77 محركاً توربونياً هوائياً على مساحة 70 كيلومتراً، للمساهمة في إنتاج 250 ميجاوات من الطاقة المتجددة في البلاد. ويُعد مشروع خليج السويس 2 واحداً من المشاريع الرائدة التابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، وهو عبارة عن مزرعة رياح لتوليد الطاقة، حيث بلغت تكلفته نحو 560 مليون دولار، ويلعب دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف مصر بتوليد 42% من إجمالي الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، وتوفير حوالي مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.