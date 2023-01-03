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«سوق أبوظبي» يرفع مكاسبه إلى 32.4 مليار درهم خلال جلستين

سوق أبوظبي للأوراق المالية
3 يناير 2023 21:29

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 18.7 مليار درهم فيما أغلق سوق دبي المالي مستقراً. وارتفعت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى ما يناهز 32.4 مليار درهم على مدار جلستي الاثنين والثلاثاء، مدعوماً بعمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات المالية والمرافق والعقارات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي ودبي من 3.218 تريليون درهم أمس إلى 3.237 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.657 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و580.04 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بقرابة 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.17 مليار درهم في سوق أبوظبي و197.4مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 295.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.1 ألف صفقة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بالاتجاه الشراء للمستثمرين الأجانب بصافي استثمار 59.2 مليون درهم بعد تحقيقهم مشتريات جاوزت 195 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 135.7 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم «طاقة» بنسبة 3.4% و«الجرافات البحرية» 2.2% و«فيرتيغلوب» 1.92% و«أدنوك للتوزيع» 1.79% و«موانئ أبوظبي» 1.72% و«ملتيبلاي» 1.45% و«برجيل» 1.3% و«الياه سات» 1.2% و«الدار العقارية» 1.12% و«أي آند» 0.52% و«أبوظبي الأول» 0.47%، فيما «العالمية القابضة» استقطبت سيولة بنحو 227.2 مليون درهم، تلاها «ألفا ظبي القابضة» جاذبة نحو 192.6 مليون درهم، ثم «مجموعة ملتيبلاي» بسيولة جاوزت 126.2 مليون درهم.

وفي سوق دبي، ارتفع «إعمار العقارية» 0.67% و«ديوا» 0.44% و«شعاع كابيتال» 0.5% و«العربية للطيران» 1.38% و«تبريد» 0.33%، وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 34.9 مليون درهم، تلاه «مصرف عجمان» جاذباً نحو 31.1 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» 25.7 مليون درهم.

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المصدر: وام
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