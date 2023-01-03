طيران الإمارات تروج للسياحة والسفر إلى جزر الباهاما
أحمد بن سعيد وطوني جودي عقب توقيع مذكرة التفاهم
3 يناير 2023 21:27
دبي (الاتحاد) وقعت طيران الإمارات، اتفاقيةً مع وزارة الخارجية في الباهاما لترويج السياحة في ذلك الأرخبيل الكاريبي، وسوف يطلق الجانبان مبادرات مشتركة لتعزيز حركة الزوار إلى الجزر من الأسواق الرئيسية عبر شبكة طيران الإمارات. وقع مذكرة التفاهم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وطوني جودي سفير الباهاما لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، في المقر الرئيسي للمجموعة بدبي، بحضور عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وسالم عبيد الله، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الأميركتين. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يسعدنا التعاون مع وزارة الخارجية لجزر الباهاما في دعم أهدافها لتعزيز اقتصاد السياحة في البلاد. ونتطلع من خلال شراكاتنا مع يونايتد إيرلاينز وإير كندا إلى لعب دور رئيسي في الترويج لجزر الباهاما كوجهة ترفيهية رئيسية، وتمكين العملاء عبر شبكتنا العالمية من الاستمتاع بخدمات طيران الإمارات إلى نقاطنا في أميركا الشمالية والاستفادة من الاتصال المعزز والوصول إلى الجزر». من جانبه، قال طوني جودي سفير الباهاما لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر: «بالنيابة عن حكومة جزر الباهاما، أود أن أشكر طيران الإمارات على لعب دور في تعزيز العلاقات بين بلدينا. السياحة شريان حياة لاقتصاد بلادنا، ونأمل من خلال زيادة أعداد الزوار الوافدين إلى جزرنا الاستوائية في تحقيق أهدافنا المتمثلة في تحفيز اقتصاد السياحة وتوفير قوة دافعة لبيئة الأعمال». وأضاف: «تسهل طيران الإمارات التواصل عبر العالم، وتربط الشرق بالغرب، ونتطلع إلى التعاون الوثيق معها لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا السياحية. وسوف يستفيد اقتصادنا بشكل عام من تعزيز السياحة بفضل استثماراتنا الكبيرة في البنية التحتية لاستيعاب الازدهار المتوقع في السياحة. ونتطلع إلى تنظيم رحلة تعريفية هذا العام للمؤثرين ووسائل الإعلام لتجربة أفضل ما تقدمه بلادنا وإبرازها كوجهة سياحية رئيسية لجمهورهم». وينتشر أرخبيل الباهاما، المكوّن من 16 جزيرة رئيسية، على مساحة 100 ألف ميل مربع من مياه المحيط. وتعد الجزر بفضل مياهها النقية وشواطئها البكر من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في منطقة البحر الكاريبي، حيث تقدم مزيجاً ثرياً من الأنشطة الترفيهية والثقافية للزوار. وسوف ينظم الجانبان، بموجب الاتفاقية، حملات ترويجية مشتركة لإفادة الناقلة وتسهيل وتعزيز وصول السياح إلى جزر الباهاما، من خلال إبراز جاذبية الوجهة للزوار، وكذلك أنشطةً تسويقيةً بما في ذلك رحلات إعلامية وتجارية، وتطوير برامج سياحية مصممة خصيصاً، من خلال «الإمارات للعطلات»، ذراع طيران الإمارات للبرامج السياحية الخارجية، يمكن للعملاء حجزها عبر شبكة الناقلة العالمية الواسعة. كما اتفق الطرفان أيضاً على استكشاف فرص التعاون في إطلاق حملات إعلانية مشتركة للترويج لوجهة جزر الهند الغربية. وتشغل طيران الإمارات حالياً رحلات منتظمة إلى 12 وجهة في الولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى تورنتو في كندا. ويمكن لعملاء طيران الإمارات عبر شبكتها العالمية الاستفادة من خدماتها للسفر إلى وجهات أميركية، مثل هيوستن أو شيكاغو أو نيوارك، ومتابعة سفرهم إلى بناساو مع يونايتد إيرلاينز، وذلك بفضل الشراكة بين الناقلتين. كما يمكن للعملاء أيضاً السفر إلى جزر الباهاما عبر تورنتو، مع الناقلة الوطنية الكندية إير كندا، التي فعّلت شراكة الرمز المشترك مع طيران الإمارات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفي حين أن غالبية زوار جزر الباهاما هم من الولايات المتحدة وكندا، فإن تلك الدولة تجتذب سياحاً أيضاً من نقاط دولية أخرى عبر شبكة طيران الإمارات، في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة واليونان والهند والصين والفلبين وسنغافورة. وتشغل طيران الإمارات أسطولاً حديثاً من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 وتغطي خدماتها المنتظمة حالياً أكثر من 130 وجهة عبر القارات الست.