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الاقتصادي

«جي إف إتش» تستحوذ على «بيج سكاي» لإدارة الأصول

جي إف إتش
3 يناير 2023 21:18

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أنها أكملت عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة «بيج سكاي لإدارة الأصول»، وهي شركة لإدارة الأصول العقارية مقرها الولايات المتحدة الأميركية وتركز على قطاع الرعاية الصحية الواعدة والمرنة. سوف توسع هذه الصفقة من وجود جي إف إتش في الولايات المتحدة في إطار تركيزها على الأسواق الجذابة والدفاعية. يأتي ذلك في أعقاب الاستحواذ المبكر في مايو 2022 على «إس كيو لإدارة الأصول» ومقرها الولايات المتحدة، وهي شركة رائدة متخصصة في سكن الطلاب في الولايات والمدن الأميركية الرئيسية. من خلال الاستحواذ على «بيج سكاي» ترسخ جي إف إتش وجودها القوي في سوق الرعاية الصحية الدفاعي المتنامي، مما يجعلها واحدة من أوائل الرواد في المنطقة لخوض هذا القطاع. تتمتع «بيج سكاي» بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في الاستثمار وإدارة أصول الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، مع أكثر من 2 مليار دولار أميركي في قيمة المعاملات التراكمية و130 من المرافق الطبية. وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في مجموعة جي إف إتش: «نتطلع إلى هذه الشراكة مع شركة راسخة متمرسة ومتميزة مثل «بيج سكاي» ونعتقد أنها تمنح جي إف إتش نهجاً فريداً للسوق من خلال الجمع بين خبراتنا الإقليمية ومعرفة «بيج سكاي» الواسعة في سوق الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ستعزز هذه الشراكة عروضنا العقارية وتسمح لنا بتقديم منتجات فريدة وجذابة لمستثمرينا». وأضاف: «يعتبر هذا الاستحواذ عاملاً أساسياً في النمو المستقبلي للمجموعة من خلال تزويدنا بفرق إدارة قوية قادرة على تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا ومنحنا حضوراً محلياً، والذي يعد عنصراً رئيسياً للنجاح في السوق اليوم، كما سيعزز السجل الحافل لـ«بيج سكاي» أداءنا القوي في أسواق الولايات المتحدة، وأيضاً معرفتنا بالسوق هناك». تتمتع «بيج سكاي» بقدرات قوية في إيجاد أصول الرعاية الصحية واستحواذها وإدارتها مع التركيز بشكل خاص على العيادات الطبية وعقارات علوم الحياة. تسعى الشركة للحصول على مرافق طبية رائدة تتيح لها إضافة قيمة مباشرة لها من خلال إدارة نشطة ومعززة لهذه الأصول.
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جي إف إتش
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