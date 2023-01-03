تراجع التضخم في تركيا إلى 64.2%

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 64.27 بالمئة في ديسمبر منخفضاً عن التوقعات، بعد أن سجل أعلى مستوياته في 24 عاماً في أكتوبر. وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.18بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع 2.7 بالمئة متوقعة في استطلاع أجرته رويترز. وعلى أساس سنوي، كانت التوقعات تشير إلى تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 66.8 بالمئة. وكان التضخم قد بلغ أعلى مستوى في 24 عاماً عند 85.51 بالمئة في أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.24 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر مع ارتفاعه 97.72 بالمئة على أساس سنوي.