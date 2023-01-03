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الاقتصادي

«أدنيك» توقع اتفاقية تعاون مع «الإمارات للدراسات»

خلال توقيع اتفاقية التعاون
3 يناير 2023 21:13

 أبرمت مجموعة «أدنيك»، اتفاقية تعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، لتعزيز أطر التعاون والعمل دعم قطاع المؤتمرات المتخصصة في المجالات الدفاعية والأمنية. وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بحضور الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إلى جانب العديد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.

وقال الدكتور سلطان محمد النعيمي: «نحن سعداء بالعمل جنباً إلى جنب مع مجموعة أدنيك التي تمتلك سجلاً حافلاً في تنظيم واستضافة مجموعة من أكبر الفعاليات على المنطقة والعالم، للمساهمة في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي وجهة عالمية لأكبر الفعاليات، ونتطلع للعمل معاً لتبادل الخبرات وافضل الممارسات لتحقيق مردود إيجابي على اقتصاد ومجتمع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً».

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وقال حميد مطر الظاهري: «تنسجم هذه الشراكة مع توجهاتنا الاستراتيجية في مجموعة أدنيك الرامية لتوفير الفرص التي تعزز جهودنا في نقل وتوطين المعارف، والاستفادة من هذه المؤتمرات لتبادل الخبرات التي تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية في مجالات تحظى بأهمية استراتيجية لدولة الإمارات». وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفين على تبادل المعارف والخبرات، والاستفادة من سجل مجموعة أدنيك في استضافة الفعاليات، وسيقوم الجانبان بالعمل على توظيف الإمكانات والقدرات لتوفير منصة مثالية لنقل وتوطين المعرفة في مجالات الدفاع والأمن.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
أدنيك
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