الناقلات الإماراتية ضمن العشرين الأكثر أماناً في العالم

مصطفى عبد العظيم (دبي) حققت الناقلات الوطنية الإماراتية الخمس إنجازاً عالمياً استثنائياً في مجال السلامة والأمان، بتبوئها مراكز متقدمة ضمن تصنيف العام 2023 لأكثر 20 شركة طيران أماناً في العالم، الصادر عن موقع «إيرلاين ريتنج»، الذي صنف الاتحاد للطيران، في المرتبة الثالثة عالمياً بين 385 شركة طيران حول العالم.

ووفقاً للتقرير السنوي لموقع «إيرلاين ريتنج»، المتخصص بمراجعة سلامة ومنتجات الطيران، حلت طيران الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً ضمن قائمة الناقلات الجوية التجارية، فيما حلت الناقلات الوطنية الاقتصادية الثلاث (العربية للطيران، وفلاي دبي وويز إير) ضمن قائمة الناقلات (منخفضة التكلفة) العشرين الأكثر أماناً للعام 2023، لتنفرد بذلك دولة الإمارات، بتواجد 5 شركات وطنية من دولة واحدة ضمن قائمة الناقلات التجارية وقائمة الناقلات منخفضة التكلفة.

ويراقب الموقع أداء 385 شركة طيران حول العالم، لاختيار قائمة سنوية لأكثر 20 شركة طيران تجاري أماناً حول العالم، وأخرى للناقلات منخفضة التكلفة، من أجل تقديم قائمته السنوية، استناداً إلى مجموعة من المعايير وعوامل التقييم الموضوعية، من أبرزها سجل حوادث الطيران والحوادث الخطرة لكل ناقلة، وسجل الأعطال، وعمر الأسطول الذي تمتلكه كل ناقلة، ونتائج عمليات التدقيق التي تجريها هيئات الطيران، ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وقوائم الاتحاد الأوروبي المحظورة.

ويعتبر التصنيف المتقدم للناقلات الجوية الوطنية الخمس ضمن قائمة العشرين الأكثر أماناً في العالم للعام 2023، والصدارة الإقليمية لهذه الشركات، تصويتاً عالمياً بالثقة في منظومة الطيران المدني في الدولة، ومستوى السلامة العالية، ومؤشراً مهماً على قوة الشراكة القائمة بين الهيئة العامة للطيران المدني (الجهة التنظيمية والرقابية لسلامة وأمن الطيران المدني في الدولة)، وشركات الطيران في الدولة، خصوصاً الناقلات الوطنية، وحرص هذه الناقلات على تطبيق أعلى معايير السلامة، الأمر الذي يعكس الموقع الريادي للدولة في مجال الطيران عموماً، وسلامة الطيران خصوصاً.

قائمة الناقلات التجارية

ووفقاً لتصنيف قائمة الناقلات الجوية التجارية العشرين الأكثر أماناً للعام 2023، تقدمت خطوط كانتاس الأسترالية للمرتبة الأولى في تصنيف هذا العام، تلاتها خطوط نيوزيلندا، ثم الاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السنغافورية، وطيران تاب البرتغالي وطيران الإمارات، وخطوط ألاسكا الجوية وطيران إيفا، وخطوط فيرجن أستراليا - أتلانتيك، وشركة كاثي باسيفيك وخطوط هاواي الجوية، وساس ويونايتد إيرلاينز ولوفتهانزا والمجموعة السويسرية (فين إير)، والخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الملكية الهولندية وأمريكان إيرلاينز وخطوط دلتا الجوية.

قائمة الناقلات منخفضة التكلفة

ووفقاً لتصنيف موقع «إيرلاين ريتنج» شملت قائمة الناقلات الجوية المنخفضة التكلفة العشرين الأكثر أماناً للعام 2023، وفقاً للترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية، كلاً من العربية للطيران، ومجموعة طيران آسيا(اولاينت) وطيران البلطيق، وإيزي جيت، وفلاي دبي، خطوط فرونتير الجوية، وجيت ستار، حيت بلو، وانديجو، وريان إير، وسكوت للطيران، وخطوط ساوث ويست، وسبيس جيت، وسبريت، وخطوط فيولينج الجوية، وطيران فيت جيت، وطيران فولاريس، وويست جيت، وشركة طيران ويز.

وأوضح جيوفري توماس، رئيس تحرير موقع «إيرلاين ريتنج»، أن الناقلات العشرين الأكثر أماناً في العالم تعد من أبرز الناقلات الجوية في الصناعة التي تضع السلامة والابتكار واستخدام أحدث أنواع الطيران، مشيراً إلى أن التقييم استند إلى تحليلات معمقة لسجلات الحوادث للسنوات الخمس الماضية والحوادث الخطيرة خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى عمليات التدقيق من هيئات إدارة الطيران وعمليات التدقيق الحكومية وعمر الأسطول.