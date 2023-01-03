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الأسهم الأوروبية تواصل المكاسب

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف بشأن التضخم
3 يناير 2023 14:49

لندن (وام)

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي خلال العام الجديد 2023.
وبحلول الساعة 01:06 مساءً بتوقيت الإمارات، صعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.34% أو ما يعادل 5.75 نقطة ليصل عند مستوى 434.69 نقطة، وزاد مؤشر «فوتسي» البريطاني بنحو 2.03% أو ما يوازي 151.01 نقطة ليبلغ مستوى 7602.75 نقطة.
وصعد مؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.97% ما يعادل 37.34 نقطة ليبلغ مستوى 3893.43 نقطة، وزاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنحو 52.3 نقطة أو ما نسبته 0.79% ليصل إلى 6646.89 نقطة.
وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9% أو ما يوازي 128.5 نقطة ليصل إلى 14197.72 نقطة.

الأسهم الأوروبية
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