ألمانيا تجني 13.2 مليار يورو من تجارة الانبعاثات

برلين (د ب أ)

جنت ألمانيا أرباحاً غير مسبوقة تقدر بحوالي 13.2 مليار يورو في عام 2022 من بيع حقوق انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتأتي الأموال من تجارة الانبعاثات الأوروبية (6.8 مليار يورو) والمحلية (6.4 مليار يورو)، وتذهب بالكامل إلى صندوق المناخ وتحول الطاقة.

وكانت هيئة تجارة الانبعاثات الألمانية قد سجلت بالفعل رقماً قياسياً قدره 12.5 مليار يورو في عام.2021 ويتم استخدام هذه الأموال حالياً لتعزيز تطوير التنقل الكهربي، أو تطوير صناعة الهيدروجين، أو تمويل تدابير كفاءة الطاقة، حسبما أفادت الهيئة اليوم الثلاثاء في برلين.

كما مولت الهيئة إلغاء رسوم إضافية على الطاقة تهدف إلى تعزيز الكهرباء الخضراء. وقد ساعد ذلك في تقليل تكاليف الكهرباء في عام.2022

وقال رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للبيئة، ديرك ميسنر: «تسعير ثاني أكسيد الكربون من خلال تداول الانبعاثات يساهم بشكل بالغ في تحقيق الأهداف المناخية»، موضحاً أن كل طن من الانبعاثات صار له ثمناً الآن، وبالتالي يوفر قوة دافعة لإعادة هيكلة المجتمع على نحو صديق للمناخ.

وعلى خلفية مكافحة تغير المناخ يهدف تسعير ثاني أكسيد الكربون إلى تحفيز الاقتصاد والمستهلكين لاستخدام كميات أقل من الوقود الأحفوري. ويقع مقر الهيئة الألمانية لتجارة الانبعاثات المسؤولة عن بيع الحقوق في الوكالة الاتحادية الألمانية للبيئة.