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«الاتحاد للشحن» توسع عملياتها في الولايات المتحدة

«الاتحاد للشحن» توسع عملياتها في الولايات المتحدة
3 يناير 2023 14:14

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن عزمها تعزيز نشاطها في سوق الولايات المتحدة بإضافة ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار جون إف كينيدي الدولي (JFK)، اعتباراً من 24 أبريل 2023 .
وترفع هذه الخطوة سعة الشحن الإجمالية التي توفرها الشركة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 600 طن أسبوعياً.
وتتم خدمة الرحلات بواسطة طائرتي إيرباص A350 وبوينغ 787-9 دريملاينر، وهما من أكثر الطائرات كفاءةً في العالم من حيث استهلاك الوقود، وبنسبة انبعاثات كربونية أقل عن الجيل السابق من الطائرات عريضة البدن.
وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في الاتحاد للطيران: "يأتي تسيير رحلتين مباشرتين في اليوم من مقر الشركة في أبوظبي إلى نيويورك استجابةً للطلب المتزايد من العملاء، حيث تحرص الاتحاد للشحن على استكشاف الفرص المتاحة لتوسيع شبكتها العالمية وتوفير السعة المطلوبة".
وأضاف درو: "تتكامل إضافة هذه الرحلات إلى نيويورك مع رحلات الاتحاد للشحن إلى الوجهات الرئيسية الأخرى في الولايات المتحدة وشبكة خدمات النقل البري الشاملة، بما يتيح للاتحاد للشحن توفير الدعم الكامل لعملائها في نقل بضائعهم إلى وجهات على شبكة وجهات الاتحاد وخارجها في جميع أنحاء هذه السوق المهمة".
وتسيّر الاتحاد للشحن حالياً 11 رحلة أسبوعياً إلى مطار جون إف كينيدي الدولي، حيث يرتفع العدد إلى 14 رحلة أسبوعية في 24 أبريل 2023، بالإضافة إلى تسيير رحلات يومية إلى مطار أوهير الدولي في شيكاغو ومطار واشنطن دولس الدولي. كما تقوم الشركة بتسيير رحلتيّ شحن أسبوعياً إلى شيكاغو بطائرة بوينج 777 عبر أمستردام بدعمٍ شبكة من نقاط الشحن الأرضية.

الاتحاد للشحن
الاتحاد للطيران
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