12.9 % زيادة صادرات تركيا في 2022

إسطنبول (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس أن صادرات بلاده ارتفعت 12.9 في المئة إلى 254.2 مليار دولار العام الماضي مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وقال في مؤتمر إن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي زادت 12 في المئة في 2022، مضيفاً أن تركيا تعمل على هدف أن تصبح واحدة من أكبر عشرة مصدرين في العالم.

إلى ذلك، قالت وزارة التجارة التركية إن العجز التجاري للبلاد زاد 138.4 بالمئة عن العام السابق إلى 110.19 مليار دولار في 2022 بعد أن زادت الصادرات 12.9 بالمئة إلى 254.2 مليار دولار وقفزت الواردات 34.3 بالمئة إلى 364.4 مليار دولار.كما أظهر مسح أمس أن نشاط المصانع التركية انكمش للشهر العاشر على التوالي في ديسمبر، لكنه أظهر علامات على التحسن عن الشهور السابقة مع تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أقل.وقالت غرفة الصناعة في إسطنبول ومؤسسة ستاندرد اند بورز جلوبال إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية بلغ 48.1 نقطة في ديسمبر ارتفاعاً من 45.7 نقطة في نوفمبر.

وفي حين أن قراءة ديسمبر كانت الأعلى منذ يونيو فإنها لا تزال من دون حاجز 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو.