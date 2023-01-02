عشاق القهوة على موعد مهم في دبي 11 الجاري

دبي (الاتحاد) أكّدت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، اكتمال الاستعدادات الخاصة بمعرض «عالم القهوة 2023»، المُقرر أن يستقبل زوَّاره من تجّار القهوة وعشّاقها خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي؛ وضمن ثاني دورات المعرض إثر النجاح الكبير الذي حققته نسخته الأولى، وسط إشادة روَّاد القطاع والخبراء وصُنّاع وعشّاق القهوة من جميع أنحاء العالم ممن شاركوا في الفعالية. وكشفت «دي إكس بي لايف»، الجهة المسؤولة عن تنظيم المعرض بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصّة» العالمية ؛ عن استقطاب الحدث هذا العام لأكثر من 1500 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية، تأكيداً لأهميته كمنصّة مؤثرة تتيح لمحبي القهوة ولجميع العاملين في مجالها استكشاف آفاق جديدة تعزز فرص نمو تجارتها وكافة الأنشطة المرتبطة بها في المنطقة والعالم.

دبي أول مدينة خارج الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا

وتعدُّ دبي أول مدينة خارج الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا تستضيف هذا الحدث الرائد؛ تأكيداً لدورها كمركز رئيسي لتجارة القهوة في المنطقة، إذ يشكِّل المعرض محطّةً مهمة تجمع تحت سقف واحد أبرز خبراء وروَّاد القطاع لبحث الآفاق المستقبلية لتجارة القهوة وسبل تسريع نموِّها في المنطقة، من خلال تيسير فرصة اللقاء والنقاش لجميع العاملين في مجال القهوة من مزارعين، وتجار، ومُصنِّعين، وموزٍّعين، وشركات صغيرة ومتوسطة، وأصحاب المقاهي، والمحامص، والفنادق، ومحبِّي ومتذوِّقي القهوة، والباريستا، من جميع أنحاء العالم. وسيتسنَّى لزوّار المعرض المشاركة في العديد من الفعاليات والأنشطة المتميزة، أبرزها جناح الـ «كابينغ روم»، وجناح الـ «برو بار»، وجناح الـ «روسترز فيليدج»، كما يضم المعرض محاضرات وورش عمل تغطّي نواحي متعددة في صناعة القهوة. كذلك تقام خلال الحدث «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا»، وعدد من المسابقات العالمية، أبرزها مسابقة «أفضل تصميم في القهوة»، ومسابقة «أفضل منتج جديد».

1500 شركة وعلامة تجارية

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس لـ «دي إكس بي لايف»: ستشمل نسخة هذا العام من المعرض تنظيم مجموعةً متنوّعةً من الأنشطة والتجارب الاستثنائية، بمشاركة ما يزيد على 1500 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية، ونتوقَّع أن يفوق زوّار هذه الدورة ضعف زوَّار النسخة الأولى والذين فاق عددهم 6000 زائر، خاصة مع مضاعفة المساحة وزيادة الفعاليات المصاحبة. وسيركز المعرض على الاتجاهات السائدة في قطاع القهوة، وسيتيح للمشاركين بناء وتعزيز علاقاتهم مع الشركات والمقاهي العاملة في سوق القهوة في دولة الإمارات والمنطقة. وأضاف الحمادي ان تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار مساهمة دبي في تعزيز القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية في الدولة، وتأكيداً على مكانة ودور الإمارة كمركز رئيس للأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية في المنطقة، فيما يعكس الإقبال الكبير من قبل آلاف الخبراء والمختصّين من جميع أنحاء العالم في الفعاليات التجارية التي تستضيفها الإمارة ثقة المجتمع الدولي واعترافه بالدور المحوري الذي تلعبه دبي في زيادة الحركة التجارية على المستويين الإقليمي والعالمي.

موقع دبي الاستراتيجي

وأسهم موقع دبي الاستراتيجي في قلب العالم وما تتمتع به من بنية تحتية عالمية المستوى تخدم قطاع التجارة بشكل عام، في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز حيوي لتجارة القهوة في المنطقة، من خلال الربط بين أكبر وأهم المناطق المنتجة للقهوة حول العالم والأسواق الواعدة عالية القيمة لهذا المنتج لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، حيث تشير التوقعات إلى نمو سوق القهوة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.5% بين عامي 2022 و2027، بينما من المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى نحو 8.3% لسوق القهوة ومنتجاتها في دولة الإمارات حتى عام 2027. ويشارك في المعرض هذا العام عدد كبير من العلامات التجارية من جميع أنحاء العالم، وأبرز الشركات والعلامات التجارية العالمية من: البرازيل، واليونان، وفرنسا وكولومبيا وتركيا، وسويسرا، وهولندا، والسويد، وإسبانيا، ورومانيا، وسنغافورة، وقطر، وبنما، وسلطنة عُمان، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية، والأردن، وإندونيسيا، والهند، وجورجيا، والدنمارك، والتشيك، وبوليفيا، وبلجيكا، والنمسا، والصين، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة.