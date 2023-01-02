الإمارات: تراجع أسعار الوقود يقلّص التضخم والتكاليف التشغيلية للشركات

سيد الحجار (أبوظبي) أكد رؤساء شركات وخبراء اقتصاديون، أن تراجع أسعار الوقود والديزل يؤثر بشكل إيجابي على قطاعات اقتصادية عدة، منها النقل والشحن، والبناء والتشييد، فضلاً عن خفض التكاليف التشغيلية للشركات بمختلف القطاعات، مشيرين إلى أهمية تراجع البنزين في خفض مستويات التضخم وأسعار المستهلكين، سواء من خلال تراجع تكلفة البنزين على الأفراد، بجانب تراجع أسعار بعض السلع والخدمات.

وتراجعت أسعار الوقود في الإمارات بنحو 40% خلال 6 أشهر، حيث تراجع سعر لتر البنزين «سوبر 98» من 4.63 درهم في يوليو 2022 إلى 2.78 درهم خلال يناير الحالي، كما تراجع سعر لتر البنزين «خصوصي 95» من 4.52 إلى 2.67 درهم، و«إي بلس 91» من 4.44 درهم إلى 2.59 درهم، كما تراجع سعر لتر الديزل بنسبة 31% من 4.76 إلى 3.29 درهم خلال الفترة نفسها.



منحنى التراجع

وسجلت أسعار الوقود أعلى معدلاتها خلال شهر يوليو الماضي، قبل أن يبدأ منحنى التراجع خلال أغسطس 2022، مع تراجع سعر لتر «بنزين 98» من 4.63 درهم إلى 4.03 درهم، و«بنزين 95» من 4.52 إلى 3.92 درهم، و«بنزين 91» من 4.44 إلى 3.84 درهم، فيما تراجع سعر لتر الديزل من 4.76 إلى 4.14 درهم.

كما واصلت الأسعار تراجعها خلال سبتمبر 2022، ليصل سعر لتر «بنزين 98» إلى 3.41 درهم، و«بنزين 95» إلى 3.3 درهم، و«بنزين 91» إلى 3.22 درهم، والديزل إلى 3.87 درهم.

وفي أكتوبر 2022، تراجعت الأسعار إلى 3.03 درهم للتر «بنزين 98»، و2.92 درهم لـ «بنزين 95» و2.85 درهم لـ «بنزين 91»، و3.76 درهم للديزل، فيما شهد شهر نوفمبر الماضي ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، ليصل سعر لتر البنزين السوبر إلى 3.32 درهم، والخصوصي إلى 3.20 درهم، «إي بلس» إلى 3.13 درهم، والديزل إلى 4.01 درهم.

وفي ديسمبر، تراجع سعر البنزين «سوبر 98» إلى 3.30 درهم، و«خصوصي 95» إلى 3.18 درهم، و«إي بلس 91» إلى 3.11 درهم، والديزل إلى 3.74 درهم، قبل أن تتراجع خلال يناير الحالي إلى 2.78 درهم لـ «بنزين 98»، و2.67 درهم لـ «بنزين 95»، و2.59 درهم للتر «بنزين 91» و3.29 للديزل.

أنشطة اقتصادية

وأشار رجل الأعمال عبدالله عمر باعبيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه أم جي»، إلى أن تراجع أسعار البنزين والوقود سيكون له تأثير إيجابي على العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، موضحاً أن تراجع تكاليف النقل والشحن ينعكس بالإيجاب على أسعار السلع والبضائع والمواد الغذائية، فضلاً عن التأثير الإيجابي على أعمال البناء والتشييد.

وأضاف أن جميع الشركات بمختلف القطاعات تستفيد من خفض التكاليف التشغيلية مع تراجع أسعار الوقود، حيث يستحوذ بند الوقود على نسب مرتفعة من التكاليف التشغيلية لشركات عدة بقطاعات متنوعة.

ولفت باعبيد إلى استفادة الأفراد بشكل مباشر من تراجع أسعار الوقود، وهو ما يظهر في ترقب الكثير من الأشخاص لأسعار الوقود بشكل دوري.

انخفاض التكاليف

من جانبه، قال أحمد عبدالرازق المدير العام لشركة «مالترانس للشحن»، إن تراجع أسعار الديزل يسهم بشكل مباشر في انخفاض تكاليف الشحن والنقل، لاسيما النقل البري، بيد أنه في كثير من الأحيان لا يكون معدل التراجع في أسعار النقل، ومن ثم أسعار السلع، مناسب لذات معدلات الانخفاض في تكلفة الوقود.

وأوضح عبدالرازق، أن تراجع أسعار الوقود يكون له تأثير ملحوظ على مؤشر أسعار المستهلكين، وهو ما يسهم في خفض معدلات التضخم.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في دبي لشهر نوفمبر من عام 2022، إلى 106.10 نقطة، مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، والذي سجل خلاله 105.27 نقطة، بحسب «مركز دبي للإحصاء».



انتعاش الأعمال



بدوره، قال المستشار القانوني والاقتصادي محمد أبوشعبان، إن انخفاض أسعار الوقود يكون له تأثير إيجابي على الشركات، لاسيما التي تعتمد على الوقود بشكل كبير، مثل شركات النقل والخدمات اللوجستية، وهو ما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية لهذه الشركات، ومن ثم زيادة أرباحها، ومن ثم انتعاش النشاط الاقتصادي بالدولة.

وأشار إلى أن أسعار الوقود تؤثر بشكل مباشر كذلك على الأفراد، وعلى قرارات المستهلكين.

وقال أبوشعبان، إن النفط يشكل العمود الفقري للاقتصاد سواء على مستوى الدولة أو الشركات أو الأفراد، وأي تحرك في أسعار النفط يكون له تأثير ملحوظ على الوضع الاقتصادي ككل.

سوق البناء

من جهته، لفت المهندس علي محمد العبيدي، مدير مؤسسة برج البلد للمقاولات العامة إلى استفادة الشركات العاملة بقطاع البناء والتشييد من تراجع أسعار الوقود، في ظل اعتمادها على الكثير من الآلات والمعدات الثقيلة والشاحنات، فضلاً هن حافلان نقل العمال وسيارات نقل المهندسين والفنيين، موضحاً أن انخفاض أسعار الوقود يقلص التكاليف التشغيلية للشركات.

وأشار إلى أن انخفاض التكاليف التشغيلية لشركات المقاولات ينعكس بالإيجاب على السوق وعلى مستوى وجودة أعمال البناء.

وهو ما أكده، سالم محمد المرزوقي، المدير العام لشركة «دريم سيتي» للنقليات والمقاولات العامة، موضحاً أن شركات المقاولات تستفيد بشكل كبير من تراجع أسعار الوقود، لاسيما فيما يتعلق بأعمال النقل، بيد أنه أشار إلى عدم استجابة بعض شركات الشحن لخفض الأسعار رغم انخفاض أسعار الديزل.

وأكد المرزوقي أن انخفاض أسعار الوقود يسهم في خفض التكاليف بالشركات، وتسهيل حركة الأعمال والتنقلات، وهو ما ينعكس بالإيجاب على سير الأعمال بالمواقع.