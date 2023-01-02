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بالفيديو.. أكبر محطات طاقة الرياح البحرية في العالم

جانب من مصفوفة لندن
2 يناير 2023 20:31

تعد «مصفوفة لندن»، التي أسهمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في إنشائها، بالتعاون مع شركائها، وتم افتتاحها في صيف عام 2013، من أكبر محطات طاقة الرياح البحرية في العالم. وتسهم المحطة من خلال 175 توربيناً يعمل بقوة الرياح، في توليد الطاقة الكهربائية لأكثر من نصف مليون منزل في المملكة المتحدة، إضافةً إلى الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو مليون طن سنوياً، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 630 ميجاواط.

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وتحرص «مصدر» على تعزيز قدراتها في قطاع طاقة الرياح، الذي يمثل سوقاً ينطوي على أهمية استراتيجية. تمثل محطات الرياح البرية والبحرية العائمة، حلولاً فعّالة لتوليد الكهرباء بتكلفة منخفضة وبدون انبعاثات كربونية. وتشمل مشاريع «مصدر»، التي تم تنفيذها بالفعل، في مجال محطات طاقة الرياح البحرية «مصفوفة لندن»، ومحطة «دادجون» لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، ومحطة طاقة الرياح البحرية العائمة «هايويند اسكوتلاند».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مشروع محطة “مصفوفة لندن”
شركة مصدر
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