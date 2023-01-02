13.7 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي



أبوظبي (وام)

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تداولات اليوم، بعدما ربح رأسماله السوقي ما يربو على 13.7 مليار درهم مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع المالية والمرافق والصناعات، في وقت سيطر الهدوء على تداولات سوق دبي المالي.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.218 تريليون درهم موزعة بواقع 2.638 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و581.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.1 مليار درهم موزعة بواقع 1.04 مليار درهم في سوق أبوظبي و103.6 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 227.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 10.9 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" مرتفعاً بنسبة 0.43% إلى 10232.41 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنحو 0.41% ليقفل عند 10252.72 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوي 3330.9 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم مثل "ملتيبلاي" بنسبة 3.88% و"بروج" 3.56% و"طاقة" 2.33% و"أدنوك للحفر" 1.68% و"أدنوك للتوزيع" 1.13% و"الدار العقارية" 1.13% و"أي آند" 1.05% و"أبوظبي الأول" 0.58% و"أبوظبي التجاري" 0.56%.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 247.2 مليون درهم، تلاه "ألفا ظبي القابضة" جاذباً نحو 186.7 مليون درهم، ثم "ملتيبلاي" و"بروج" بسيولة بقيمة 126.9 مليون درهم و56.5 مليون درهم على الترتيب.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع "إعمار العقارية" 0.68% و"العربية للطيران" 0.93% و"دبي للاستثمار" 0.92% و"سالك" 0.8% و"تبريد" 0.67% وتصدر "إعمار للتطوير" النشاط بعد استقطابه سيولة بأكثر من 24.6 مليون درهم، ثم "إعمار العقارية" بنحو 13.9 مليون درهم، و"ديوا" 10.5 ملايين درهم.