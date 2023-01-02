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جازبروم الروسية تزيد إمدادات الغاز إلى الصين

جازبروم الروسية تزيد إمدادات الغاز إلى الصين
2 يناير 2023 16:35

موسكو (د ب أ) 

 قال المدير التنفيذي لشركة جازبروم الروسية العملاقة للنفط والغاز، أليكسي ميلر، إن الشركة زادت صادرات الغاز اليومية إلى الصين عبر خط أنابيب «باور أوف سيبيريا». 

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أن ميلر لم يحدد على وجه الدقة كمية الغاز في البيان الذي نُشر على حساب جازبروم على منصة تليجرام. وقال إنه تمت زيادة الشحنات اليومية إلى المستوى المخطط له لعام 2023 في 31 ديسمبر، «قبل الموعد المقرر لذلك بعدة أيام». 

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وقال إنه «اعتباراً من الأول من يناير، وصلت جازبروم إلى مستوى جديد من إمدادات الغاز إلى الصين». 

وبموجب عقد مع شركة «إس إن بي سي» الصينية، من المقرر أن ترفع جازبروم تدريجيا تدفقات الغاز في خط أنابيب باور أوف سيبيريا إلى أن تصل إلى 38 مليار متر مكعب في السنة في عام 2025 وبالنسبة للعام الجاري، تم التخطيط في الأصل أن تكون الإمدادات 21 مليار متر مكعب مقابل 15 مليار متر مكعب في عام 2022.

الغاز الروسي
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