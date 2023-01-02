نمو قطاع التصنيع في الهند

نيودلهي (د ب أ)

أظهرت نتائج مسح حديث أن قطاع التصنيع في الهند أنهى عام 2022 بشكل قوي، حيث ازداد النشاط بأسرع معدل له في أكثر من عامين في ديسمبر، جراء تسارع النمو في الإنتاج والطلب.

وأظهرت نتائج المسح الذي أجرته وكالة "إس اند بي جلوبال" اليوم الاثنين، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الهند إلى 57.8 نقطة في ديسمبر مقارنة بـ 55.7 نقطة في نوفمبر.

وتشير القراءة فوق 50 إلى حدوث توسع في هذا القطاع. وأوضح المسح أن هذا هو أعلى مستوى يصل إليه مؤشر مديري المشتريات منذ أكتوبر .2020

وفي ديسمبر، تعزز نمو المبيعات جراء الطلب المرن، حيث وصل معدل النمو إلى أسرع مستوى له منذ فبراير .2021 ومن ناحية أخرى، زادت طلبات التصدير الجديدة بأبطأ وتيرة خلال خمسة أشهر حيث عانت الشركات من أجل تأمين عمل جديد من أسواق التصدير الرئيسية.

وتسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا في ديسمبر، جراء الطلب الإجمالي القوي. وبحلول نهاية العام، كان منتجو السلع الهندية قد قاموا بتعيين موظفين إضافيين للتعامل مع الأعمال المتراكمة.

وارتفع معدل التوظيف للشهر العاشر على التوالي، لكن معدل توفير الوظائف كان الأبطأ في ثلاثة أشهر. وتم احتواء تضخم تكلفة المدخلات، لكن أسعار البيع زادت بقوة وبسرعة.

وقالت المديرة المساعدة الاقتصادية في وكالة إس آند بي جلوبال، بوليانا دي ليما، "لقد دعمت ظروف سلسلة التوريد الأقل صعوبة أيضا هذا الارتفاع، حيث استقرت أوقات التسليم، الأمر الذي مكن الشركات من تأمين المواد المهمة وتعزيز مخزون المدخلات لديها".