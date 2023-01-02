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سوريا تخفض سعر صرف الليرة

سوريا تخفض سعر صرف الليرة
2 يناير 2023 16:30

دمشق (رويترز) 

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ذكر البنك المركزي السوري في بيان اليوم الاثنين أنه خفض سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية إلى 4522 ليرة للدولار، في حين يبلغ سعر السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 6500.وكان السعر الرسمي السابق 3015.
وتعاني سوريا أزمة اقتصادية نجمت عن الصراع المستمر منذ سنوات وعقوبات غربية وأزمة عملة ترجع في جانب منها إلى انهيار مالي في لبنان إلى جانب فقدان الحكومة السيطرة على المناطق المنتجة للنفط في الشمال الشرقي.
ورفع انهيار الليرة الناجم عن هذه العوامل أسعار السلع، وزاد المصاعب ليجد السوريون صعوبة في شراء الطعام ودفع فواتير الكهرباء وغيرها من الأساسيات الأخرى.
وبات الوقود شحيحاً للغاية، مما أجبر الحكومة على تقنين استهلاك الكهرباء بل وإغلاق المباني العامة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

الليرة السورية
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