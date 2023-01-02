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2.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

2.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي
2 يناير 2023 16:09

دبي (الاتحاد)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 457 مبايعة بقيمة 2.02 مليار درهم، منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 1.11 مليار درهم و407 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 902.97 مليون درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 623 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة.
وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 161 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 67 مبايعة بقيمة 112 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وثالثة في الوصل بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 202.61 مليون درهم منها 17 رهونات أراضي بقيمة 36.58 مليون درهم و62 رهونات فلل وشقق بقيمة 166.03 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ام سقيم الاولى بقيمة 42 مليون درهم وأخري في منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 23 مليون درهم.
واما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 85.32 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ام سقيم الاولى بقيمة 30 مليون درهم وأخري في منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 21 مليون درهم.

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