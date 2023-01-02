الثلاثاء 3 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الإمارات موطناً لـ 27000 شركة بحرية

سفينة حاويات في ميناء خليفة
2 يناير 2023 16:11

قالت المهندسة حصة آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: إن الإمارات تعد مساهماً رئيسا في تدفق التجارة الدولية ويمنحها موقعها الإستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية ميزة تنافسية فريدة، ما يعزز مكانتنا باعتبارنا مركزاً بحرياً مرموقاً، منوهةً باحتضان الدولة لأكثر من 27000 شركة بحرية لعبت دوراً في رفع معايير التميز باستمرار.

وأضافت في بيان بمناسبة الإعلان عن تنظيم مؤتمر ومعرض «سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط» في دبي خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو المقبل تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع «سيتريد ماريتايم كلوب»، أن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر توريد الوقود وخدمات النقل، كما تعد الدولة من بين أفضل خمسة مراكز بحرية رئيسة حول العالم.

أخبار ذات صلة
أبوظبي تستضيف منتدى الطاقة العالمي السابع 14 يناير الجاري
مدير إدارة «الجيولوجيا» في «الطاقة والبنية التحتية»: مواقع طبيعية فريدة تستقطب الجيولوجيين إلى الإمارات

من جانبه، قال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: إن إسهام القطاع البحري في الناتج الإجمالي المحلي للدولة يبلغ أكثر من 90 مليار درهم سنوياً، وبالنظر إلى أهمية الصناعة البحرية وتأثيرها الاقتصادي من الضروري أن نستثمر الكثير من الجهود لدعم وتمكين القطاع وتعزيز قدراته على استقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات لتأسيس أعمالها في الدولة.

بدوره، قال القبطان سيف المهيري مدير عام «أبوظبي البحرية»: «واجه العالم خلال العامين الماضيين تحديات كبيرة، إلا أن الصناعة البحرية استمرت في تحقيق نموها المطّرد. وذلك بفضل قدرتنا على الصمود في الأوقات الصعبة وكفاءتنا للتكيف بسرعة مع السيناريوهات المتغيرة، إذ ركزنا للخروج من الأزمات على الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة وتبني الحلول الرقمية المتقدمة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الطاقة والبنية التحتية
ميناء خليفة
آخر الأخبار
«دروس تحكيمية» للاعبي «الأبيض» في البصرة
الرياضي
«دروس تحكيمية» للاعبي «الأبيض» في البصرة
اليوم 17:00
شباب الأهلي في صدارة «سلة آسيا» بـ «العلامة الكاملة»
الرياضي
شباب الأهلي في صدارة «سلة آسيا» بـ «العلامة الكاملة»
اليوم 17:00
صالح عاشور مراقباً فنياً في مونديال اليد
الرياضي
صالح عاشور مراقباً فنياً في مونديال اليد
اليوم 16:30
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
الإمارات
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينشئ أول منصة لدعم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
اليوم 16:28
الظاهري أول سائق إماراتي يخوض «تجربة المقعد الواحد»
الرياضي
الظاهري أول سائق إماراتي يخوض «تجربة المقعد الواحد»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©