الإمارات موطناً لـ 27000 شركة بحرية

قالت المهندسة حصة آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: إن الإمارات تعد مساهماً رئيسا في تدفق التجارة الدولية ويمنحها موقعها الإستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية ميزة تنافسية فريدة، ما يعزز مكانتنا باعتبارنا مركزاً بحرياً مرموقاً، منوهةً باحتضان الدولة لأكثر من 27000 شركة بحرية لعبت دوراً في رفع معايير التميز باستمرار.

وأضافت في بيان بمناسبة الإعلان عن تنظيم مؤتمر ومعرض «سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط» في دبي خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو المقبل تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع «سيتريد ماريتايم كلوب»، أن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر توريد الوقود وخدمات النقل، كما تعد الدولة من بين أفضل خمسة مراكز بحرية رئيسة حول العالم.

من جانبه، قال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: إن إسهام القطاع البحري في الناتج الإجمالي المحلي للدولة يبلغ أكثر من 90 مليار درهم سنوياً، وبالنظر إلى أهمية الصناعة البحرية وتأثيرها الاقتصادي من الضروري أن نستثمر الكثير من الجهود لدعم وتمكين القطاع وتعزيز قدراته على استقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات لتأسيس أعمالها في الدولة.

بدوره، قال القبطان سيف المهيري مدير عام «أبوظبي البحرية»: «واجه العالم خلال العامين الماضيين تحديات كبيرة، إلا أن الصناعة البحرية استمرت في تحقيق نموها المطّرد. وذلك بفضل قدرتنا على الصمود في الأوقات الصعبة وكفاءتنا للتكيف بسرعة مع السيناريوهات المتغيرة، إذ ركزنا للخروج من الأزمات على الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة وتبني الحلول الرقمية المتقدمة».