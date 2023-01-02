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«كهرباء ومياه دبي» توفر 2.1 مليون عداد ذكي

مبنى هيئة كهرباء ومياه دبي (الاتحاد)
2 يناير 2023 16:07

دبي (الاتحاد) أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن سكان دبي يستفيدون من 2.1 مليون عداد ذكي للكهرباء والمياه في الإمارة، ضمن جهود الهيئة في تطوير بنية تحتية ذكية ومتطورة وفق أعلى المعايير العالمية. وقد تضاعف عدد العدادات الذكية من 200 ألف عداد في المرحلة الأولى التي انتهت في يناير 2016 إلى 2 مليون و100 ألف عداد حالياً. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "بتوجيهات القيادة الرشيدة، نعمل على توفير بنية تحتية متطورة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء وغيرها. وتوفر العدادات الذكية العديد من المزايا للمتعاملين للتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي دون الرجوع إلى الهيئة، بالإضافة إلى الإسهام في تحويل دبي للمدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم". يشار إلى أن العدادات الذكية تتيح للمتعاملين الاستفادة من مبادرة "الحياة الذكية" التي أطلقتها الهيئة والتي تساعدهم على مراقبة استهلاكهم ذاتياً وبشكل مستقل حيث يمكنهم تسجيل دخولهم إلى حساباتهم الخاصة لدى الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ومتابعة لوحة البيانات الخاصة بهم لمراقبة استهلاكهم، والتعرف إلى شرائح التعرفة للمتعاملين من القطاع السكني، كما يمكن للمتعاملين الاستفادة من المبادرة من خلال المقارنة مع مستويات الاستهلاك للمنازل المماثلة لمساعدتهم على إدارة الاستهلاك.

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