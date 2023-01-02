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ملك الأردن يوجه الحكومة بتجميد الضريبة على وقود "الكاز"

ملك الأردن يوجه الحكومة بتجميد الضريبة على وقود "الكاز"
2 يناير 2023 16:08

وجه الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، الاثنين، الحكومة إلى تجميد الضريبة على وقود "الكاز" خلال فصل الشتاء، لتخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصاً ذوي الدخل المحدود، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

بناء عليه، يصبح سعر صفيحة الكاز (الأكثر شعبية للتدفئة - سعة 20 لترا) 12.40 دينار (17.48 دولار) بدلا من 15.70 دينار (22.13 دولار).

وقبل ذلك، خفضت الحكومة الأردنية للشهر الحالي أسعار المحروقات الأساسية، بنسب تراوحت بين 2.1 بالمئة و8.7 بالمئة، حيث حاز الكاز على النسبة الأكبر من التخفيض بنسبة 8.7 بالمئة.

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وتراجع سعر لتر الديزل بنسبة 8.3 إلى 820 فلسا (1.1 دولار) خلال الشهر الجاري؛ كما تم خفض سعر البنزين 90 الأكثر استخداما في البلاد، بنسبة 2.1 بالمئة إلى 900 فلسا لليتر (1.3 دولار).

كما تم خفض سعر لتر البنزين 95 بنسبة 2.5 بالمئة إلى 1140 فلسا لليتر(1.6 دولار).

المصدر: وكالات
الملك عبدالله الثاني
الأردن
الوقود
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