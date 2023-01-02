«اقتصاد وسياحة دبي» تعتمد «ذي كو كيتشن»

دبي (الاتحاد) - اعتمدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حاضنة الأعمال «ذي كو كيتشن» The Co-Kitchen، كأول حاضنة مطابخ تحت مظلّة شبكة دبي لحاضنات ومسرّعات الأعمال المعتمدة، بدعم من مركز حمدان للإبداع والابتكار، انسجاماً مع جهود الدائرة الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي كمركز للمبدعين والمبتكرين وعاصمة لفنون الطهي، قادرة على تقديم تجارب طعام مميزة لزوارها على مدار العام، بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة في جعلها الوجهة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

ويشكّل هذا الاعتماد فرصة جديدة للشركات الناشئة في قطاع المأكولات والمشروبات، والأعمال المنزلية ذات الصلة، والمستثمرين للتوسّع في هذا القطاع، من خلال تجربة أفكارهم الجديدة في حاضنة الأعمال «ذي كو كيتشن»، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى شبكة واسعة من حاضنات ومسرّعات الأعمال المعتمدة في دبي، والاستفادة من نظامها الداعم لريادة الأعمال والعديد من خدمات التدريب والتوجيه ذات الصلة.

ويعدّ قطاع المأكولات والمشروبات من القطاعات الحيوية على مستوى إمارة دبي، حيث تحتضن الإمارة أكثر من 13 ألف مطعم ومقهى بما فيها المطاعم المحليّة والعالميّة ووجهات الطعام الفاخرة، التي تنسجم مع كون الإمارة عاصمة لفنون الطهي، ووجهةً رائدة على مستوى العالم في تقديم أفضل تجارب الطعام المستوحاة من ثقافات ما يزيد على 200 جنسية مختلفة تحتضنهم المدينة، التي حصلت مؤخراً على المركز الرابع عن فئة «محبّي الطعام» على قائمة موقع «تريب أدفايزر» لعام 2022، مما يعكس أهمية نمو هذا القطاع في الإمارة.