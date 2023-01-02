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الاقتصادي

«وي بنك» تتعاون مع «أبوظبي الأول» لتسهيل معاملات الإيداع

متعامل أمام ماكينة صراف آلي
2 يناير 2023 15:47

تتعاون Wio Bank، مع بنك أبوظبي الأول، لتزويد عملاء الخدمات المصرفية للأعمال في Wio Bank بخدمات إيداع الشيكات والمبالغ النقدية عبر شبكة بنك أبوظبي الأول الواسعة من أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي.

وتقدم منصة Wio Bank مجموعة متخصصة من الحلول المصرفية الرقمية التي تركز بشكل رئيسي على تلبية احتياجات المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال شراكتها مع بنك أبوظبي الأول، ستعمل منصة Wio Bank على تعزيز الأدوات المصرفية المتاحة لأصحاب الأعمال، والربط بين الحلول المصرفية الرقمية الآمنة والمرنة التي تقدمها من جهة، وخدمات الإيداع النقدي وإيداع الشيكات من جهة ثانية، بالإضافة إلى خدمات السحب النقدي، باستخدام البنية التحتية المتكاملة لبنك أبوظبي الأول.

وتم دمج تطبيق Wio Business ضمن بوابة FABePay لتمكين المستخدمين من إيداع الشبكات بأسلوب مرن وسلس بشكل مباشر عبر التطبيق، والحصول على رمز مرجعي خاص يتم استخدامه في كل معاملة إيداع. ويمكن استخدام الرمز في أي من أجهزة الإيداع النقدي التابعة لبنك أبوظبي الأول، عبر اختيار "الإيداع في Wio " لاستكمال المعاملة. وتتم مطابقة المعلومات المستخدمة لإنشاء الرمز المرجعي تلقائياً مع عملية الإيداع، بما يتوافق مع أعلى معايير الأمان.

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وقال سانجاي سيثي، رئيس العمليات المصرفية الدولية في بنك أبوظبي الأول: "تساهم التكنولوجيا الحديثة بدور جوهري في تزويد العملاء بتجربة مصرفية أكثر بساطة وسهولة، بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المصرفية المتخصصة لكل فئة من العملاء".

من جانبه، قال جمال العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في Wio Bank: "تمثل هذه الشراكة إنجازاً مهماً بالنسبة لنا وخطوة جديدة نحو تعزيز محفظة منتجات وخدمات Wio Business". 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أجهزة الصراف الآلي
بنك أبوظبي الأول
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