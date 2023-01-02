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"مورو" تُطلق أول مركز عمليات أمن معلوماتي في الإمارات

"مورو" تُطلق أول مركز عمليات أمن معلوماتي في الإمارات
2 يناير 2023 15:35

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ ديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن إطلاقه، بالتعاون مع شركة EY ، أول مركز عمليات أمن معلوماتي (OT) في دولة الامارات يعتمد على الذكاء الاصطناعي في أنظمته التشغيلية.

يتبع هذا المركز الجديد، الذي يتخذ من دبي مقراً له، سياسة أمنية متطورة مدعومة بتقنيات الجيل القادم مثل Data Lake، والذكاء الاصطناعي.

ويضم المركز مجموعة واسعة من خبراء البيانات المتخصصين وخبراء إنترنت الأشياء وتكنولوجيا التشغيل إضافة الى خبراء الدفاع السيبراني ومكافحة التهديدات الأمنية. كما يعمل في المركز خبراء متخصصين في مختلف القطاعات لتقديم خدمات تخصصية تناسب كافة احتياجات المتعاملين.

وتأكيداً على التزامها بتعزيز الأمن السيبراني للبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تراقب مورو عن كثب التهديدات الرقمية لتعزيز الاستجابة المناسبة لها.

وقال الدكتور أحمد الكتبي، رئيس أمن المعلومات في شركة مورو: أطلقنا أول مركز لعمليات الأمن الخاصة بتكنولوجيا التشغيل في الامارات بالتعاون مع شركة EY.

ويأتي هذا الإطلاق في وقت تتزايد التهديدات السيبرانية للبنية التحتية الرقمية في المنطقة بمعدلات كبيرة، مما يمثل تهديدًا لبيئات العمل يؤثر على جودة حياة الأشخاص الذين يعتمدون على أسلوب الحياة الرقمي.

وإن إطلاق هذا المركز الجديد من شأنه أن يساعد المتعاملين من القطاعين العام والخاص على الحد من تأثير الهجمات السيبرانية من خلال اكتشاف التهديدات والاستجابة لها بشكل أسرع وأكثر فعالية.

والمركز الجديد لن يعزز الأمن السيبراني وسرعة الاستجابة للتهديدات في المنطقة فحسب، ولكنه أيضاً سيقدم خدمات متطورة بواسطة فريق من الخبراء المميزين، مما سيوفر فعالية أكبر للشركات والأعمال التجارية ويعزز من سلامة وموثوقية وإنتاجية البنية التحتية الرقمية في المنطقة. ومن جهته، قال كلينتون فيرث، رئيس الأمن السيبراني لقطاع الطاقة العالمي، في شركة "EY ": إن الشركة متحمسة للغاية لإدخال تقنيات حديثة لمراقبة الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية في المنطقة ،من خلال التعاون مع شركة مورو الرائدة في مجالها.

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