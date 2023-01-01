50.7 ألف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي» خلال 2022

أبوظبي (وام)

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 50 ألفاً و718 حساباً جديداً للمستثمرين خلال العام الماضي 2022، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية شملت «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك» و«إمباور» و«تعليم»، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة تجاوزت 321.5% خلال عام 2022، مقارنة بـ 12 ألف و31 حساباً جديداً في عام 2021.

وأضافت الشركات 2145 حساباً جديداً في ديسمبر الماضي، و4226 حساباً في نوفمبر و5097 حساباً في أكتوبر، و16210 حسابات في سبتمبر، و2484 حساباً جديداً في أغسطس، و2348 حساباً في يوليو، و2850 حساباً في يونيو، و2468 حساباً في مايو، و4258 حساباً في أبريل، و4401 حساب في مارس و3231 حساباً في فبراير، و995 حساباً في يناير.

واستحوذت شركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال العام الماضي بواقع 15.02 ألف حساب، ثم «بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية» بواقع 6327 حساباً، ثم «المشرق للأوراق المالية» 5338 حساباً وأبوظبي الإسلامي للأوراق المالية بواقع 4743 حساباً، و«الدولية للأوراق المالية» 4016 حساباً، وأبوظبي التجاري للأوراق المالية 2365 حساباً، يليه «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» 1833 حساباً.