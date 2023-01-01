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الاقتصادي

سلطنة عمان تصادق على ميزانية 2023

من العاصمة العمانية مسقط
1 يناير 2023 14:59

اعتمدت سلطنة عمان الميزانية المالية لعام 2023، إذ صادق السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، على ميزانية عام 2023 بعجز متوقع قدره 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار).

وتبلغ الإيرادات المعتمدة في ميزانية 2023 نحو 10.05 مليار ريال عماني (26.14 مليار دولار)، فيما يبلغ الإنفاق المتوقع 11.35 مليار ريال (29.5 مليار دولار).

وبحسب رويترز، فإن النتائج الأولية تشير إلى تحقيق فائض يبلغ 1.146 مليار ريال (2.98 مليار دولار) في ميزانية 2022.

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المصدر: رويترز
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