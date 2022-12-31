رشا طبيلة (أبوظبي)

مع انتهاء 2022، أعرب خبراء في قطاع السياحة والضيافة عن رضاهم التام عما تم إنجازه وتحقيقه خلال العام المنصرم بعد تحدي جائحة «كورونا»، مؤكدين أنه عام التألق السياحي في الإمارات نتيجة لمبادرات مميزة واستقطاب لفعاليات وأحداث عالمية وخطط ترويجية ناجحة، فضلاً عن إنجاز وتطوير مرافق سياحية على مستوى عالمي.

وتوقع هؤلاء أن يشهد العام 2023 تحقيق المزيد من التألق السياحي بالدولة وتسجيل نتائج إيجابية على صعيد نمو الطلب السياحي وتصاعد وتيرة الإشغال الفندقي في مختلف إمارات الدولة.

وقال غاي هاتشينسون، رئيس ومدير تنفيذي شركة روتانا لإدارة الفنادق: إن 2022 كان عاماً مذهلاً، حيث سجلنا نتائج استثنائية في فنادقنا ليتجاوز متوسط الإشغال في فنادق روتانا بالإمارات نسبة 80% خلال الربع الأخير من العام، في حين كان متوسط أسعار الغرف 520 درهماً بنمو 6%. وأكد هاتشينسون أن المبادرات التي أطلقتها الدولة والفعاليات والأحداث العالمية الضخمة التي احتضنتها، والمشاريع السياحية الجديدة أسهمت جميعها في نمو السياحة للعام 2022، مع توقعات باستمرار نمو السياحة وتسجيل نتائج إيجابية للعام 2023.

وأشار إلى أنه تم خلال العام إطلاق أحدث علاماتنا التجارية «إيدج» من روتانا، إضافة إلى افتتاح - بنجاح - فنادق جديدة في المنطقة، مؤكداً أن محفظة روتانا المكونة حالياً من 19.090 غرفة فندقية و10950 غرفة تحت الإنشاء في 29 مدينة ستشهد المزيد من الإيجابية إلى العام 2023.

أداء إيجابي

بدوره، قال مصطفى طنطاوي مدير العمليات في فندق باب القصر بأبوظبي، إن عام 2022 كان عام التعافي التدريجي لقطاع السياحة ورغم دخول الانكماش الاقتصادي العالمي نتيجة للأوضاع السياسية العالمية غير المتوقعة، مؤكداً أن القطاع الفندقي في الإمارات سجل أداءً إيجابياً العام المنصرم نتيجة لمبادرات وسياسات الدولة الاقتصادية.

وأضاف طنطاوي أن الفعاليات كالمعارض والأنشطة الرياضية كانت لها عوائد مجزية ومازالت خلال هذه الفترة، لا سيما في ديسمبر، حيث تم تسجيل معدل إشغال مرتفع تعدى الـ85% ليرتفع إلى 95% خلال احتفالات رأس السنة.

وأوضح أن إمارة أبوظبي تستقبل سياحاً من أسواق مختلفة خلال احتفالات رأس السنة وفي مقدمتها أسواق دول الخليج وروسيا وعدد من الدول الأوروبية، حيث تستمر معدلات الإشغال مرتفعة خلال الأسبوع الأول من العام 2023.

عودة الطلب

من جانبه، قال علاء العلي رئيس تنفيذي نيرفانا للسفر والسياحة، إن العام 2022 شهد عودة الطلب السياحي بقوة علي المقاصد والوجهات الوطنية، حيث شهدنا نتائج تفوق التوقعات وتفوق أيضاً ما تم تحقيق في العام 2019، قبل «الجائحة».

ويضيف العلي: «سجلنا زيادة تفوق 20% في الطلب السياحي العام 2022 مقارنة بالعام 2019»، مرجعاً ذلك إلى المبادرات التي أطلقتها الإمارات لتشجيع السياحة والترويج السياحي وتسهيلات الدخول والفعاليات والأحداث التي تستقطبها جميعها عوامل ساهمت في الصمود أمام التحديات وتحقيق النمو المنشود.

مبادرات ناجحة

وتقول منى عوني، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق أكور دبي: «كان 2022 عاماً مميزاً بعد أن خرجنا من تحدي الجائحة بسلام مع تسجيل نتائج فاقت التوقعات».

وأضافت عوني: «شهدنا نمواً في الطلب السياحي وافتتاح مشاريع جديدة وفنادق جديدة ومهرجانات وفعاليات متنوعة، في وقت تم إطلاق مبادرات ناجحة تصب في نجاح القطاع السياحي في الإمارات».

وتقول: «ننظر للمستقبل بإيجابية والطموحات أكبر، ونتفاءل بنمو الطلب للعام 2023 مع استمرار إطلاق مشاريع ومبادرات، والخطط الحكومية المستمرة في تطوير المشاريع السياحية وفي احتضان الفعاليات والأحداث العالمية».

وتضيف: «سجلنا نتائج تفوق التوقعات، خصوصاً بالربع الأخير من العام الجاري، وطلباً سياحياً كبيراً في فنادق الدولة من السياح مع موسم الشتاء والفعاليات المتنوعة، جميعها صبت في نمو الطلب بشكل كبير».

نمو سنوي

توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة، أن يسجل قطاع صناعة السياحة في الإمارات، خلال الفترة من 2022 حتى عام 2032، نمواً سنوياً يزيد على %4.7، وأن يضيف أكثر من 17 ألف وظيفة سنوياً.

وأشاد المجلس بالسياسات المبتكرة والإبداعية التي طبقها القطاع السياحي في الإمارات، التي انعكست في تحقيق التعافي السريع من تداعيات جائحة كوفيد-19 وتسجيل أرقام قوية في أعداد السياح والمسافرين عبر مطارات الدولة التي تشهد حالياً حركة كثيفة.