358 مليار درهم تجارة الإمارات والدول العربية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول العربية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 358 مليار درهم، مقارنة مع 295.8 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنمو قدره 21%، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، تصدر المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الشركاء التجاريين للدولة مع الدول العربية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وأكدت البيانات تجاوز إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع مجموعة الدول العربية، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2022، المسجلة خلال العام 2020 بأكمله والتي بلغت 330.6 مليار درهم، وجاءت أقل بفارق 9 مليارات درهم فقط عن إجمالي حجم التجارة المسجل في العام 2019 بأكمله والتي بلغت 367 مليار درهم.

وشكلت تجارة دولة الإمارات غير النفطية مع مجموعة الدول العربية أكثر من 22.3% من مجموع التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2022، والتي سجلت نمواً قياسياً بلغت نسبته 19% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لترتفع إلى أكثر من 1.6 تريليون درهم.

هيكل التجارة

وتوزعت تجارة الإمارات غير النفطية مع مجموعة الدول العربية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، إلى واردات بقيمة 82.09 مليار درهم، وصادرات غير نفطية بقيمة 94.25 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 181.69 مليار درهم. وأفادت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى مجموعة البلدان العربية من 69.4881.7 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، إلى 94.2 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2022، بنمو نسبته 15.3%، في حين ارتفعت قيمة إعادة التصدير من 147.7 مليار إلى 181.69 مليار درهم، بنمو 23%.

ووفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة أهم خمس دول عربية تم الاستيراد منها والتصدير وإعادة التصدير إليها حتى أول تسعة أشهر من العام الجاري، تلتها البحرين في الواردات وسلطنة عمان في الصادرات والعراق في إعادة الصادرات، فيما حلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة في الواردات وإعادة الصادرات والكويت الثالث في الصادرات، فيما جاءت مصر في المرتبة الرابعة بالواردات من الدولة العربية والخامسة في الصادرات وإعادة الصادرات.

أبرز السلع

وتضمنت قائمة أبرز سلع التجارة الخارجية بين الإمارات والدول العربية في جانب الواردات، الزيوت المعدنية والذهب الخام وبوليمرات الإيثيلين وخامات حديد والحلي والمجوهرات، فيما جاء الذهب الخام والحلي والمجوهرات وأسلاك من النحاس والزيوت المعدنية، في صدارة أبرز أهم السلع التي يتم تصديرها من الإمارات إلى الدول العربية.

وتصدرت أجهزة الاتصالات والكومبيوتر والزيوت المعدنية والسيارات والمجوهرات قائمة أهم السلع التي يعاد تصدريها من الإمارات إلى الدول العربية خلال الفترة من 2017 وحتى أول تسعة أشهر من 2022.