«النقد العربي»: «أبوظبي المالي» الأكثر ارتفاعاً بيـن الأسواق العربية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صندوق النقد العربي، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، كان أكثر الأسواق المالية العربية ارتفاعاً من حيث القيمة السوقية خلال 2021، بمعدل بلغ نحو 119%، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022 الصادر عن الصندوق مؤخراً. وكشف التقرير عن أن إدراج أسهم شركتي «ألفا ظبي القابضة»، و«الياه للاتصالات» الفضائية «الياه سات» خلال العام نفسه، ساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وذكر التقرير أن غالبية البورصات العربية سجلت نمواً كبيراً خلال عام 2021 بعد موجة خسائر خلال عام 2020، موضحاً أن مؤشر بورصة أبوظبي سجل ارتفاعاً قياسياً بلغ نحو 68.24% مغلقاً عند 8488 نقطة في عام 2021، على خلفية تحسن أسعار النفط، وإدراج عددٍ من الشركات القيادية، وتحسن الأداء المالي لمعظم الشركات المدرجة ولاسيما القيادية منها، واحتضان الإمارات فعاليات «إكسبو» واعتماد خطة تنمية أسواق المال وزيادة السيولة، فضلاً عن إعلان دولة الإمارات لخطة الخمسين والتي تبنت مبادرات استثمارية ضخمة لتنمية المجتمع، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ما مثل محفزاً لأداء الأسهم في بورصة أبوظبي.

أداء إيجابي

وأوضح التقرير أن أداء الأسواق المالية العربية جاء إيجابياً بشكل كبير أكثر من عام 2021، حيث ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق المال العربية بنحو 18.2%، أي ما يقارب 587.5 مليار دولار لتصل هذه القيمة إلى نحو 3.807 مليار دولار بنهاية عام 2021، مقارنة بالتحسن المسجل في هذه القيمة عن العام السابق والمقدر بنحو 53 مليار دولار.

وأضاف: ساهم في الارتفاع الكبير في القيمة السوقية لمجموع البورصات العربية عن عام 2021 بشكل أساسي إدراج أسهم عددٍ من الشركات، أبرزها شركة أعمال المياه والطاقة الدولية «أكوا باور» في السوق المالية السعودية، وشركتا «ألفا ظبي»، و«الياه سات» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب انتعاش القطاعات الاقتصادية في الدول العربية وارتفاع متوسط أسعار النفط، في ضوء استيعاب أغلب التداعيات الاقتصادية لجائحة «كورونا».

مناطق صناعية

وعلى صعيد متصل، أكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022 الصادر عن صندوق النقد العربي دور المدن والمناطق الصناعية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في الدول العربية، موضحاً أن مدينة دبي تعتبر من المدن الذكية والتقنية التي انطلقت في النمو كمنطقة اقتصاد حر، من مدينة صغيرة محدودة السكان، لتنتقل بفضل السياسة الاقتصادية والإدارة الرشيدة والمثابرة في العمل لتصبح أحدث وأسرع وأغنى المدن العربية بفضل تسهيلات استقطاب التجارة والاستثمارات الأجنبية، حيث تحولت المدينة إلى أهم منفذ تجاري ومالي وخدمي إقليمي ومحطة دولية مهمة للتبادل السلعي والسياحي، وغدت مدينة عالمية توفر مئات الآلاف من فرق العمل، وتوطن أحدث الخبرات والتجارب والمعارف التي كرستها لتكون مركزاً إقليمياً ودولياً للتجارة والخدمات.

وذكر أن الإمارات تحتضن نحو 37 منطقة حرة 23 منها في دبي، وتستحوذ على 39% من صادرات الإمارات، ويوجد بها ما يزيد على 38 ألف شركة تضم 330 ألف عامل وموظف، وتساهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقق نتائج اقتصادية كبيرة حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمدينة في عام 2018 حوالي 107 مليارات دولار، وبأعلى معدل نمو اقتصادي في المنطقة تجاوز 6% سنوياً.

وذكر التقرير أنه وفقاً لنتائج مؤشر تنافسية الأداء الصناعي المستمد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، تعتبر دولة الإمارات الأكثر تحسناً عام 2021 حيث تقدمت بخمسة مراكز عن العام السابق بفضل تحسن مجالات البنية التحتية وبيئة الأعمال الصناعية والمؤشرات المتعلقة باستخدام المنتجات عالية التقنية.

القطاع المصرفي

وأكد التقرير تحسن أداء القطاع المصرفي العربي خلال عام 2021 بالمقارنة مع العام السابق، حيث أظهرت البيانات المجمعة للمصارف العربية تحسناً في كل من إجمالي الموجودات، وإجمالي الودائع، والقروض، والتسهيلات، والقواعد الرأسمالية المقومة بالدولار الأميركي.

وبلغ صافي أرباح البنوك في الإمارات 9945 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 5633 مليون درهم عام 2020، بنمو 76.5%، بحسب التقرير.