احتفالات «رأس السنة» تعزز الجذب السياحي بالإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

تسجل فنادق في الدولة إشغالاً قياسياً خلال احتفالات رأس السنة، فيما تشهد المعالم والمناطق السياحية والترفيهية الرئيسة إقبالاً كبيراً من الزوار من داخل والدولة وخارجها

للاستمتاع بالعروض الحية من الألعاب النارية والحفلات الموسيقية والتجارب الترفيهية المتنوعة بهذه المناسبة في الفنادق والمطاعم ووجهات التسوق.

وتشهد الإمارات زخماً كبيراً في الطلب من الأسواق المحلية والدولية خلال الموسم السياحي الحالي بالتزامن مع إطلاق حملة «أجمل شتاء في العالم» والإجازة المدرسية وفعاليات مونديال كأس العالم، الأمر الذي يرفع من معدلات إشغال فنادق بالدولة لتحقق إشغالاً كاملاً مدعوماً بانتعاش السياحة الداخلية والدولية.

ملاذ السياح

يقول صلاح الكعبي المدير التنفيذي لشركة بافاريا للعطلات: «أصبحت الإمارات ملاذ السياح على اختلاف أذواقهم، فهي الوجهة الأولى بطقسها الجميل في هذا التوقيت من السنة، فضلاً عن تنوع أنشطتها وفنادقها ومنتجعاتها».

ويضيف «استعدادات الإمارات لاحتفالية السنة الجديدة تبهر العالم في كل عام باحتفالياتها، مما يجعل الجميع يحرص على التواجد في الإمارات خلال هذه الفترة لقضاء أجمل وأمتع الأوقات لذكرى لاتنسى». ويؤكد الكعبي «جميع مرافق الإمارات السياحية اليوم مستعدة كل الاستعداد لهذه المناسبة».

السياحة الداخلية

في السياق، يقول سعود الدرمكي الخبير في القطاع السياحي: «تشهد الدولة إقبالاً كبيراً ومتزايداً من السياح لقضاء الإجازة واحتفالات رأس السنة في الإمارات، إضافة إلى الفعاليات والأحداث المختلفة المنظمة في مختلف مناطق الدولة».

وأضاف «تسجل الفنادق إشغالاً مرتفعاً في وقت تشهد حركة السياحة الداخلية أيضاً نشاطاً كبيراً مع الإجازة الشتوية والفعاليات والاحتفالات والتي تستقطب إلى جانب السياحة الداخلية السياحة الخليجية والدولية». ويؤكد «الإمارات وجهة عالمية مفضلة لأجواء الشتاء واحتفالات رأس السنة».

العروض والفعاليات

وتنظم إمارة أبوظبي عروضاً للألعاب النارية احتفاء بليلة رأس السنة الجديدة، حيث تُقام في منطقة الكورنيش والواجهة البحرية في ياس باي وجزيرة ياس وجزيرة المارية ومهرجان الشيخ زايد ونادي شاطئ السعديات. أما في العين فتقام في ستاد هزاع بن زايد وجبل حفيت، وفي الظفرة في مدينة زايد وتل مرعب في ليوا وشاطئ المرفأ وغياثي.

وتحتفل جزيرة ياس بقدوم عام 2023 بواجهة ياس باي البحرية بعرضين مذهلين للألعاب النارية في ليلة رأس السنة، ويمكن للعائلات والأصدقاء التجمع لمشاهدة عرض الألعاب النارية المبهر في تمام الساعة 9 ليلاً وسط أجواء عائلية مميزة، قبل أن يضيء العرض الثاني سماء الجزيرة بباقة من الألوان الرائعة عند منتصف الليل احتفالاً بقدوم العام الجديد، وتتيح احتفالات هذا العام للضيوف الجلوس والاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية إلى جانب مجموعة واسعة من خيارات تناول الطعام.

أما ياس مارينا، فتستعد للاحتفال بموسم الأعياد وليلة رأس السنة الجديدة بباقة متنوعة من العروض والفعاليات الاحتفالية المميزة التي تشمل عروضاً مذهلة للألعاب النارية والعديد من عروض وتجارب الطعام الفريدة التي تقدمها نخبة من أشهر المطاعم.

وتستعد جزيرة الماريه، وجهة الأعمال والحياة العصرية الرائدة في أبوظبي، لبدء احتفالاتها المنتظرة بليلة رأس السنة الجديد في أجواء عصريّة وراقية، وتدعو ضيوفها للاستمتاع بهذه الأمسية عبر تجارب استثنائية في فنادقها ذات الخمس نجوم، وفي وجهات التسوّق والمطاعم الفاخرة، إلى جانب عروض ساحرة للألعاب النارية تستمر مدّته 10 دقائق على ممشى الواجهة البحرية في جزيرة الماريه في ختام هذه الأمسية الرائعة. ويمكن لزوار مهرجان أم الإمارات مشاهدة الألعاب النارية المذهلة عن قرب في كورنيش أبوظبي مع أحبائهم في ليلة رأس السنة الجديدة.

برج خليفة

أما في دبي، فتشهد معالمها وفعاليتها ووجهاتها الرئيسة عروضاً متميزة وتجارب وفعاليات ترفيهية، حيث يجمع مهرجان دبي للتسوق و«جدول فعاليات دبي»، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، أبرز الفعاليات التي تجعل الاحتفالات برأس السنة الجديدة حدثاً استثنائياً بامتياز. وتشهد «وجهات دبي» الرئيسة مجموعة متنوعة من التجارب والفعاليات الترفيهية الرائعة، بما في ذلك عروض الألعاب النارية في 30 موقعاً مختلفاً على مستوى الإمارة، وعدد من الحفلات الموسيقية المميزة، إضافة إلى مجموعة من العروض الترفيهية المختلفة، والأنشطة العائلية، والسحوبات والجوائز، وعروض الدرون الضوئية، ما يجعل دبي مكاناً مثالياً لاستقبال العام الجديد.

ويقدم برج خليفة، مع حلول منتصف الليل، عرضاً هو الأكبر على الإطلاق ويكون محط أنظار العالم وتنقله الفضائيات العالمية على الهواء مباشرة. كما تقدم مجموعة من أبرز معالم دبي الشهيرة عروضها الخاصة احتفالاً بالعام الجديد، بما في ذلك: برج العرب، وبرواز دبي، وجزيرة بلوواترز، وذا بييتش، وجميرا بيتش ريزيدنس.

وتشهد معالم ومواقع مختلفة في الشارقة احتفالات رأس السنة وفعاليات متنوعة منها عروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة في شاطئ خورفكان إضافة إلى واجهة المجاز المائية، فضلاً عن عروض حية في مركز مليحة للآثار، وفعاليات موسيقية وفنية في مدرج خورفكان، وغيرها من الفعاليات.